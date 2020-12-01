С начала пандемии в Чувашии развернуто 11 лабораторий для диагностики COVID-19

На помощь пришли даже федеральные и частные и лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.
Причем в течение года объемы исследований на коронавирус увеличивались. Минздрав Чувашии закупил оборудование для ПЦР-лаборатории, необходимое в диагностике ковид. Так, мощность лаборатории Республиканского кожно-венерологического диспансера в Чебоксарах с лета возросла в 2 раза.
Планируется закупить еще 11 единиц лабораторного оборудования в Канашский межтерриториальный медицинский центр. Кроме того, из бюджета Чувашской Республики в ноябре этого года выделено 2,8 млн рублей на приобретение дополнительного оборудования, что увеличит мощность проводимых исследований до 1000 за смену.
«В борьбе с новой коронавирусной инфекцией имеют большое значение все звенья оказания медицинской помощи. Наша задача – определить максимальное количество больных на ранних стадиях. Чем раньше выявим болезнь, тем легче она пройдет. Понимая это, правительство Российской Федерации выделило денежные средства на новое оборудование для расширения мощностей лабораторий республики», — сообщил Глава Чувашии Олег Николаев во время посещения кожвендиспансера.