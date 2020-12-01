С начала пандемии в Чувашии развернуто 11 лабораторий для диагностики COVID-19

На помощь пришли даже федеральные и частные и лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

Причем в течение года объемы исследований на коронавирус увеличивались. Минздрав Чувашии закупил оборудование для ПЦР-лаборатории, необходимое в диагностике ковид. Так, мощность лаборатории Республиканского кожно-венерологического диспансера в Чебоксарах с лета возросла в 2 раза.

Планируется закупить еще 11 единиц лабораторного оборудования в Канашский межтерриториальный медицинский центр. Кроме того, из бюджета Чувашской Республики в ноябре этого года выделено 2,8 млн рублей на приобретение дополнительного оборудования, что увеличит мощность проводимых исследований до 1000 за смену.