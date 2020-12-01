В минувшие выходные сотрудники МЧС шесть раз выезжали на тушение бань

В субботу, ближе к пяти часам вечера, из-за неисправности печи вспыхнула бревенчатая баня в одном из частных дворов в поселке Кугеси. От огня пострадала внутренняя отделка постройки, сообщают в пресс-службе МЧС по Чувашии. Тем же вечером деревянная баня сгорела в Алатыре.

В ночь на 6 декабря лишился бани 65-летний житель села Большая Шатьма Красноармейского района — пожар уничтожил не только парилку, но и часть хозяйственных построек во дворе дома. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

А в воскресенье огонь повредил еще три бани — в Чебоксарском, Мариинско-Посадском и Батыревском районах.

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МЧС России предупреждает: вызвать пожар в бане может и загорание скопившейся в трубе сажи.