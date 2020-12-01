Карикатуры на антиалкогольные плакаты времен войны признаны оскорбительными

Карикатуры на известные советские антиалкогольные плакаты рассмотрели на комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашии.

Жалобу на плакаты, размещенные на одном из магазинов в микрорайоне «Садовый», подал в УФАС возмущенный житель республики. Два плаката с изображением молодого человека, наотрез отказывающегося от рюмки, точь-в-точь копировали антиалкогольную агитку времен СССР, но только вот надписи на них были совершенно противоположного характера. На третьем же плакате был изображен мужчина на больничной койке, с ампутированными руками, в бинтах, а подпись гласила: «Этот человек не умел разливать водку поровну».

ООО «Сияние», разместившее плакаты, нарушило требования ч. 6 ст. 5 Закона «О рекламе». Члены Экспертного совета по применению законодательства о рекламе пришли к единому мнению, что использование советских плакатов антиалкогольной кампании и времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов является оскорбительным по отношению к чувствам людей, памяти их подвигов, нарушают требования этики и показывают безнравственное отношение к наследию прошлого и заслугам советского народа.

Поскольку на момент рассмотрения дела, мягко говоря, неудачную рекламу уже убрали, комиссия Чувашского УФАС не выдала ответчику предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. А представитель общества принес извинения, в том числе и заявителю, указав, что ООО «Сияние» не имело «умышленного намерения оскорбить чувства памяти исторических событий нашей страны», уточнила начальник отдела товарных рынков Анна Шевченко. Тем не менее, материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.