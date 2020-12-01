Прокуратура Чувашии проверяет аптеки на наличие обязательных препаратов

По данным ведомства, нарушения выявлены в 11 аптечных учреждениях республики, в которых отсутствовало 19 наименований препаратов, в том числе противовирусных. Продавцы сетовали на отсутствие лекарств у поставщиков. В то же время некоторые аптеки сами несвоевременно заказывали востребованные препараты. В числе недостающих в отдельных аптеках средств: «Умифеновир», «Лоратадин», «Ибупрофен», «Ацетилсалициловая кислота», «Тетрациклин», «Диклофенак» и другие.