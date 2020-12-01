В Чувашии создан волонтерский альянс работников сферы АПК «Агровыбор»

Первая в Чувашии общественная организация — волонтерский альянс работников сферы агропромышленного комплекса официально начала существовать с минувшей пятницы.

Она получила название «АгроВыбор». В составе объединения — студенты Чувашского государственного аграрного университета и работники агропромышленного комплекса. Новая организация будет заниматься посадкой деревьев, экологической очисткой парков, уборкой на местах захоронений, помогать пожилым людям и приютам для животных.

В первый же день волонтерский альянс совместно с Чувашским аграрным университетом провел два мероприятия. Первое — донорская сдача крови (донором стал, кстати, и вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов), второе — гуманитарная помощь приюту для бездомных животных. Студенты привезли в приют солому, выгуляли животных, провели ветеринарно-санитарные мероприятия.

На совещании в Министерстве сельского хозяйства Чувашии с участием руководителя ведомства Сергея Артамонова и ректора Чувашского государственного аграрного университета Андрея Макушева члены альянса «АгроВыбор» приняли положение об организации и выбрали правление организации. Председателем правления единогласно избрана Надежда Сергеева — заведующая сектором социально-психологического сопровождения обучающихся Чувашского государственного аграрного университета. В состав правления вошли замминистра сельского хозяйства Инна Волкова, заведующий сектором специальных программ администрации Красноармейского района Николай Васильев, генеральный директор АО «Чувашхлебопродукт» Юрий Степанов и бывший министр природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Коршунов.

План работы на год включает в себя 12 обязательных мероприятий, по одному на месяц. Однако, с учетом поставленных задач, скорее всего, мероприятия будут проходить чаще — раз в две недели или даже раз в неделю. Такую мысль высказал на заседании круглого стола ректор ЧГАУ Андрей Макушев. «Мы должны быть заметными, находиться на лидирующих позициях, быть первыми в регионе и одними из первых в стране», — сказал он.

«В жизни каждого из нас должно быть место доброму поступку, — считает Сергей Артамонов. — Не нужно иметь массу свободного времени, чтобы совершать хорошие дела. Сейчас наша задача не открывать показушную организацию, создающую только видимость работы. Мы должны быть самым лучшим и многочисленным волонтерским объединением на территории нашей республики», — подчеркнул глава Минсельхоза. — Я думаю, мы с вами сможем поработать системно. Мы будем расширять деятельность по пропаганде здорового образа жизни, любви к родному краю, сохранению природы, улучшению экологии, развитию доброго отношения к животным, добровольного труда на благо общества, развитию идей благотворительности и милосердия», — сказал Сергей Артамонов.

«Ячейки» волонтерского объединения планируется создать и в районах республики. Так, в течение недели работа по созданию ячейки будет проведена в Аликовском районе, а затем эстафетную палочку передадут и в другие муниципалитеты.

Фото из Инстаграма Сергея Артамонова

В день создания волонтерского альянса вместе с Сергеем Артамоновым стали донорами и сдали кровь еще 14 студентов — волонтеров ЧГАУ и сотрудники Минсельхоза.