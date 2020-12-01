Ряд показателей экономики Чувашии опередил среднероссийские

За 10 месяцев 2020 года Чувашская Республика опередила среднероссийские данные по промышленному производству, строительству, номинальной и реальной заработной плате. Об этом 7 декабря заявила первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Надежда Столярова.

«Индекс промышленного производства составил 99,6%, объем работ по виду деятельности «строительство» достиг положительной динамики в 103,7% относительно аналогичного периода 2019 года», — сообщила она в понедельник на еженедельной планерке в Доме Правительства.

Первый замминистра экономики региона добавила, что в целом за 2020 год ожидается прирост производства продукции сельского хозяйства не менее чем на 1,3%.

Но распространение новой коронавирусной инфекции неизбежно оказало влияние на динамику экономического развития. Так, в текущем году отметилось снижение заделов жилищного строительства многоквартирного жилья, ускорение инфляции.

Сравнивая другие показатели Надежда Столярова также отметила, что в республике ежегодно увеличивается ожидаемая продолжительность жизни: «По итогам 2019 этот показатель увеличился до среднего возраста 73,44 года. Среди регионов Приволжского федерального округа по ожидаемой продолжительности жизни Чувашия находится на 4 месте».