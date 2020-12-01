Ряд показателей экономики Чувашии опередил среднероссийские

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За 10 месяцев 2020 года Чувашская Республика опередила среднероссийские данные по промышленному производству, строительству, номинальной и реальной заработной плате. Об этом 7 декабря заявила первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Надежда Столярова.

«Индекс промышленного производства составил 99,6%, объем работ по виду деятельности «строительство» достиг положительной динамики в 103,7% относительно аналогичного периода 2019 года», — сообщила она в понедельник на еженедельной планерке в Доме Правительства.

Первый замминистра экономики региона добавила, что в целом за 2020 год ожидается прирост производства продукции сельского хозяйства не менее чем на 1,3%.

Но распространение новой коронавирусной инфекции неизбежно оказало влияние на динамику экономического развития. Так, в текущем году отметилось снижение заделов жилищного строительства многоквартирного жилья, ускорение инфляции.

Сравнивая другие показатели Надежда Столярова также отметила, что в республике ежегодно увеличивается ожидаемая продолжительность жизни: «По итогам 2019 этот показатель увеличился до среднего возраста 73,44 года. Среди регионов Приволжского федерального округа по ожидаемой продолжительности жизни Чувашия находится на 4 месте».

Опубликовано: 7 декабря 2020 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Деловые люди поделились печалями и проектами
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Король среди фрезеровщиков

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.