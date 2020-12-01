Векторы развития Канашской агломерации

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На сегодняшнем очередном заседании Высшего экономического совета Чувашии обсужден ход реализации Комплексной программы социально-экономического развития республики на 2020–2025 годы на территориях Канаша и Канашского района. 

 Председатель совета, глава Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков по традиции накануне на месте ознакомился с городом и районом, их наиболее насущными проблемами. Потенциал муниципалитетов огромный, а проблемы решаемы, сказал он в начале заседания. 

 Свои оценки состояния и перспектив муниципалитетов высказали вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, вице-премьер – министр образования и молодежной политики Алла Салаева, вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Главы администраций Канаша и Канашского района Виталий Михайлов и Владимир Степанов в своих докладах акцентировали внимание на развитии инвестиционного потенциала, путях и способах закрепления действующих инвесторов и привлечении новых. 

 Системный анализ развития муниципалитетов должен лежать в основе важных решений на региональном уровне, сказал, подводя итоги обсуждения, Глава республики Олег Николаев. Прежде всего, касающихся модернизации инфраструктуры. Он также остановился на различных аспектах решения насущных проблем в ЖКХ, обеспечении жильем, укреплении образовательной базы, инвестиционной деятельности. 

 

Опубликовано: 4 декабря 2020 г.


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