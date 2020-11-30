В третьем квартале выявлено 35 фальшивых банкнот, в основном достоинством 5000 рублей

По данным Отделения-Национального банка России по Чувашии, в третьем квартале 2020 года в республике выявлено 35 поддельных российских банкнот против 39 в том же периоде прошлого года. Среди выявленных фальшивок больше всего пятитысячных банкнот — 28 штук. Основную часть из них составляют немодифицированные банкноты образца 1997 года.

Банк напоминает, что отечественные банкноты содержат целый комплекс защитных элементов. Чтобы убедиться в подлинности банкноты, надо проверить не менее трех защитных признаков, поясняет заместитель управляющего Отделением-НБ Чувашская Республика Алиса Александрова. При наклоне подлинной пятитысячной банкноты образца 1997 года цвет герба г. Хабаровска меняется с малинового на золотисто-зеленый. На выходах защитной нити на оборотной стороне наблюдается либо повторяющееся изображение числа «5000», либо радужный блеск без изображения. При просмотре банкноты на просвет на купонных полях расположены водяные знаки: на узком — цифровое обозначение номинала, на широком — изображение головы памятника Муравьеву-Амурскому и число 5000, выполненное филигранью. А при проверке на ощупь повышенный рельеф имеют текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и метки для людей с ослабленным зрением.