Главы администраций будут лично контролировать безопасность пребывания людей на льду

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов доложил председатель ГКЧС республики Вениамин Петров. Трагедии на подледной рыбалке, к сожалению, пока не редкость. В иных случаях погибших рыбаков уже не найти. Но бывают и курьезы… На днях рыбаки обнаружили на реке Алатырь возле полыньи рукавицы и ледобур — думали, утонул бедолага, сообщили спасателям, в полицию. Стали искать владельца и по буру нашли его дома, где он спокойно поправлялся чаем после «вчерашнего». А рукавицы и бур в таком состоянии просто забыл…

Личный контроль за ситуацией дает эффекта больше, чем протокольные решения, сказал Олег Николаев. В том числе когда этот вопрос не упускают из виду главы администраций.

Глава республики дал оценку работе мобильных групп по рейтингу в социальных сетях. В ряде районов и городов активно используют их для информирования о ситуации с COVID-19. В числе таких Алатырь, Алатырский, Урмарский, Чебоксарский районы, где сети используют в 3-4 раза больше, чем официальные ресурсы. В то же время руководство Комсомольского района, где ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции напряженная, никак не информирует население о мерах по борьбе с ковидом. «Вам либо не о чем рассказывать, либо просто работа не проводится. Я обращаю ваше внимание, что в вашем муниципальном образовании ситуация требует напряженной и очень последовательной работы», — подчеркнул Олег Николаев.

Глава администрации Александр Осипов пообещал «с этим вопросом обязательно разобраться. 12 мобильных групп у нас работают ежедневно, информацию я размещаю в своем Инстаграме, на официальном сайте администрации тоже есть. В социальных сетях администрации тоже разместим, все исправим буквально сегодня же».