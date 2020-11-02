Студенты ЧГПУ — на курсах Русского музея

Автор: Семен АлицевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На дистанционные курсы по искусству заведующего отделом Российского центра музейной педагогики Русского музея, профессора Бориса Столярова записалось больше сотни студентов ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.
Занятия в рамках проекта «Цифровой газон культуры» получили название «Живопись как вид изобразительного искусства». Во главе с деканом факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Игорем Кожановым и заведующей студенческой научной лабораторией ЧГПУ Светланой Павловой слушатели курса изучали живопись в контексте ее жанрово-видового развития. Студенты оценили возможности интерактивных программ, 3D-туров и уникальность авторских разработок, открыли для себя малоизвестные факты из истории русского искусства, а также проверили уровень своих знаний, выполнив тестовые задания. Все успешно завершившие курс получат сертификаты Русского музея.

Опубликовано: 26 ноября 2020 г.


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