Депутаты изменили Устав и бюджет города Чебоксары

24 ноября в Большом зале администрации столицы республики под председательством главы города Олега Кортунова прошло третье внеочередное заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов.

Депутаты рассмотрели проект решения ЧГСД «О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики». Как уже сообщалось, предлагается дополнить Устав новой статьей 15.1 «Инициативные проекты», а также внести в часть 6 статьи 34 предложение о том, что депутату ЧГСД для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, составляющий в совокупности шесть рабочих дней в месяц.

Был рассмотрен вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно этому решению предусматривается уменьшение расходов в связи с полученной экономией от проведенных конкурсных процедур. Уменьшатся расходы по заблокированным ранее лимитам бюджетных обязательств и расходы на софинансирование, а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между отдельными направлениями использования средств.

В ходе заседания депутаты обсудили решение «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества г. Чебоксары на 2021 год». Так, в 2021 году прогнозируется продолжение процесса приватизации нежилых помещений на основании заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства. Ожидаемые поступления в бюджет города — 67 млн рублей.

Кроме того, народные избранники рассмотрели и другие вопросы, проекты решений по которым были предварительно рассмотрены на совместном заседании всех постоянных комиссий и получили поддержку депутатов.

В соответствии с временным регламентом ЧГСД седьмого созыва, после заседания отводится время для кратких выступлений с заявлением или сообщением. Этим правом воспользовались многие депутаты. Дмитрий Никоноров призвал усилить масочный режим в общественном транспорте. А Валерий Павлов обратил внимание собравшихся на проблемы городского хозяйства. Грузовой транспорт, выезжая со стройплощадок, оставляет на дороге грязные следы, что недопустимо. Также, по его мнению, необходимо жестче контролировать качество построенных дорожных объектов.

Кроме того, депутаты высказались о проблемах благоустройства дворовых территорий и проведении капитальных ремонтов в ряде дошкольных и школьных учреждений.