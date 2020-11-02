У читателей «СЧ» есть возможность подписаться на газету по льготным ценам

С 3 по 13 декабря пройдет Всероссийская декада подписки на I полугодие 2021 года. У всех желающих будет возможность подписаться на газеты и журналы через Почту России со значительными скидками.

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях, а также дистанционно — на сайте Почты России. В эти 10 дней дополнительно к скидкам газеты «Советская Чувашия» почтовики снизят стоимость доставки на 15%.

Традиционно в декаду, как и в обычный период, сохраняется скидка в 25% на доставку социально-значимых изданий, перечень которых подготовлен Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. В него входит и «Советская Чувашия».

Всероссийская декада подписки на I полугодие 2021 года — отличная возможность оформить подписку на любимое издание со значительной скидкой не только для себя, но и сделать приятный новогодний подарок своим близким.

Подробнее о Всероссийской декаде подписки в ближайших номерах. Тел. для справок 27-52-63.

Информация куда интереснее воспринимается не со смартфона, а из газеты.