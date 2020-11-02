На направление «Чебоксары — Новочебоксарск» ищут новых перевозчиков с автобусами среднего класса

Замена подвижного состава с малого на средний класс (в автобусе не менее 19 мест для сидения, общая вместимость до 56 мест) — такое конкурсное требование выдвинул Минтранс к перевозчикам, планирующим работать на маршрутах 101С, 220, 204 и 270 сообщением Чебоксары — Новочебоксарск. Конкурс на эти четыре маршрута был объявлен 20 ноября.

«Направление Чебоксары — Новочебоксарск у нас остается одним из самых востребованных и проблемных, поэтому были приняты решения об автобусах среднего класса», — пояснил после вчерашнего заседания Кабмина заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Юрий Арлашкин. По его словам, заявок пока не так много, но время есть — конкурс продлится до 21 декабря. Его победители получат право на осуществление перевозок по «своим» маршрутам на пять лет, и должны будут приступить к оказанию услуг в течение 90 дней с момента утверждения результатов конкурса.

На очереди еще три маршрута сообщением Чебоксары — Новочебоксарк: 101, 226 и 331. Когда у перевозчиков, работающих на этих маршрутах, закончится срок действия свидетельств на право перевозок, им будет предложено заменить автобусы с малого класса на средний.

Фото чувашинформ.рф