«Ежики» на обед, «гребешки» на полдник: от чего зависит рацион питания в детсадах Чебоксар?

Ленивые голубцы, плов, омлет с колбаской, сахарный крендель и сладкий гребешок — в осеннем меню чебоксарских дошколят наконец-то появились новые лакомства. Как обещают в управлении образования города, детское меню в столичных садиках теперь будет меняться каждый квартал.
Напомним, осенью все детские сады Чебоксар перешли на сезонное меню. Предложение разнообразить рацион питания детей в зависимости от сезона обсуждалось с родителями на портале «Открытый город». Идею мамы и папы поддержали, и с учетом их мнения было разработано единое меню, качественное и сбалансированное, отвечающее требованиям СанПиН, рассказывают в управлении.
Благодаря приобретению нового оборудования — пароконвектоматов — у детсадовских поваров теперь есть возможность готовить блюда на пару. Так готовятся сырники, котлеты, запеканки, творожный пудинг с бананом. Разнообразнее стали кисломолочные продукты, не нравится малышу молоко — есть йогурт, биолакт, ряженка, богатые пребиотиками, микроэлементами и витаминами. Причем блюда не только полезные, но и вкусные, утверждают специалисты ведомства, и предлагают ознакомиться с рационом питания детей.
ЕЛЕНА САХАРОВА,
заместитель начальника управления образования администрации Чебоксар:
«Наша задача обеспечить не только полноценным здоровым питанием детей, но и вкусной пищей, чтобы ребенок дома сказал: «Хочу кашу, как в садике».
Так, осеннее меню для дошкольников разбито на 10 дней. Например, в один день малышей потчуют гречневой кашей, бутербродом с маслом и кофейным напитком на завтрак, на перекус (второй завтрак) предлагается сок и печенье, на обед идет витаминный салат, гороховый суп, макароны с тефтельками и фруктовый компот. В последующие дни это будет уже другое кушанье: борщ или рассольник, рыбные хлебцы с пюре или мясные «ежики» с рисом и так далее. А вместо ужина у детей — уплотненный полдник. Это могут быть картофельная запеканка с овощами или сырники со сладкой подливой, какая-то выпечка, обязательны фрукты. Причем повара всегда готовы поделиться с родителями секретами приготовления полезных и вкусных блюд дома и даже проводят свои мастер-классы.
КСТАТИ
В Чебоксарах с 2016 года реализуется муниципальный проект «Здоровые дети — счастливые родители», который занял на всероссийском уровне первое место в номинации «Лучший проект по здоровому питанию». А в этом году в столице выпущена книга о рационе питания воспитанников детских садов города уже с учетом сезонности.
Рацион питания для детей с 1 года — 3 лет и с 3 – 7 лет с 12- часовым пребыванием в ДОУ на осенний период
|
Наименование блюд
|
Объем порций (г)
|
Наименование блюд
|
Объем порций(г)
|
1 ДЕНЬ
Первая неделя, понедельник
|
возраст
|
2 ДЕНЬ
Первая неделя, вторник
|
возраст
|
1-3
|
3-7
|
1-3
|
3-7
|
Завтрак
|
Завтрак
|
|
|
Каша гречневая
|
180
|
200
|
Каша пшеничная
|
180
|
200
|
Кофейный напиток
|
200
|
200
|
Какао со сгущенным молоком
|
180
|
200
|
Батон
|
20
|
35
|
Батон
|
20
|
35
|
Масло сливочное
|
5
|
5
|
Масло сливочное
|
5
|
5
|
Второй завтрак
|
Второй завтрак
|
Сок
|
100
|
100
|
Биолакт
|
90
|
90
|
Печенье
|
20
|
30
|
Печенье
|
20
|
30
|
Обед
|
Обед
|
Салат витаминный
|
40
|
60
|
Салат морковный
|
40
|
60
|
Суп гороховый на мясном бульоне
|
150
|
200
|
Суп овощной со сметаной на курином бульоне
|
150
|
200
|
Тефтели мясные в томатно- сметанном соусе
|
60
|
70
|
Плов из отварной курицы
|
150
|
180
|
Макароны отварные
|
100
|
140
|
Компот фруктовый
|
150
|
200
|
Напиток из свежих фруктов
|
150
|
200
|
Хлеб ржаной
|
40
|
50
|
Хлеб ржаной
|
40
|
50
|
Уплотненный полдник
|
Уплотненный полдник
|
Запеканка картофельная с овощами со сметанным соусом
|
180/20
|
200/20
|
Вермишель в молоке
|
200
|
210
|
Напиток из сухофруктов
|
180
|
200
|
Кисель
|
150
|
200
|
Батон
|
20
|
30
|
Батон
|
30
|
40
|
Яблоко
|
52,8
|
52,8
|
Банан
|
74
|
74
|
Наименование блюд
|
Объем порций (г)
|
Наименование блюд
|
Объем порций (г)
|
3 ДЕНЬ
Первая неделя, среда
|
возраст
|
4 ДЕНЬ
Первая неделя, четверг
|
возраст
|
1-3
|
3-7
|
1-3
|
3-7
|
Завтрак
|
Завтрак
|
|
|
Каша пшенная
|
180
|
200
|
Каша геркулесовая
|
180
|
200
|
Чай с молоком
|
150
|
200
|
Кофейный напиток с молоком
|
150
|
200
|
Батон
|
20
|
40
|
Батон
|
20
|
40
|
Масло сливочное
|
5
|
5
|
Масло сливочное
|
5
|
5
|
Второй завтрак
|
Второй завтрак
|
Сок
|
100
|
100
|
Сок
|
100
|
100
|
Гренки
|
30
|
40
|
Обед
|
Обед
|
Салат из свежей капусты
|
40
|
60
|
Свекла порционная
|
30
|
40
|
Суп с мясными фрикадельками
|
150
|
200
|
Щи из свежей капусты со сметаной на курином бульоне
|
130
|
200
|
Картофельное пюре
|
110
|
150
|
Котлета куриная
|
60
|
70
|
Суфле из печени
|
60
|
80
|
Сложный гарнир
|
70/80
|
80/100
|
Лимонный напиток
|
150
|
200
|
Компот из свежих фруктов
|
140
|
200
|
Хлеб ржаной
|
40
|
50
|
Хлеб ржаной
|
40
|
50
|
Уплотненный полдник
|
Уплотненный полдник
|
Рисово-рыбная запеканка с сметанной подливой
|
180/20
|
210/20
|
Сырники со сладкой подливой
|
150/20
|
170/30
|
Чай сладкий
|
150
|
200
|
Ряженка
|
180
|
200
|
Батон
|
30
|
40
|
Банан
|
74
|
74
|
Яблоко
|
52,8
|
52,8
|
Наименование блюд
|
Объем порций (г)
|
Наименование блюд
|
Объем порций (г)
|
5 ДЕНЬ
Первая неделя, пятница
|
возраст
|
6 ДЕНЬ
Вторая неделя, понедельник
|
возраст
|
1-3
|
3-7
|
1-3
|
3-7
|
Завтрак
|
Завтрак
|
|
|
Каша манная
|
180
|
200
|
Каша гречневая
|
180
|
200
|
Какао со сгущенным молоком
|
150
|
200
|
Чай с соком
|
150
|
200
|
Батон
|
30
|
40
|
Батон
|
35
|
40
|
Масло сливочное
|
5
|
5
|
Масло сливочное
|
5
|
5
|
Яйцо вареное
|
34,8
|
34,8
|
Второй завтрак
|
Второй завтрак
|
Яблоко
|
96,8
|
96,8
|
Сок
|
100
|
100
|
Печенье
|
20
|
30
|
Обед
|
Обед
|
Салат витаминный
|
40
|
60
|
Салат морковный
|
40
|
60
|
Борщ со сметаной на мясном бульоне
|
150
|
200
|
Рассольник со сметаной на мясном бульоне
|
150
|
200
|
Мясо тушеное с картофелем
|
150
|
200
|
Тефтели из говядины с рисом «Ёжики»
|
100
|
150
|
Компот фруктовый
|
150
|
200
|
Компот из свежих яблок
|
150
|
200
|
Хлеб ржаной
|
40
|
50
|
Хлеб ржаной
|
30
|
40
|
Уплотненный полдник
|
Уплотненный полдник
|
Капуста тушеная
|
100
|
130
|
Картофельное пюре
|
110
|
150
|
Колбаса в тесте
|
—
|
120
|
Котлета рыбная
|
70
|
80
|
Пирожок с картошкой
|
100
|
—
|
Напиток из сухофруктов
|
180
|
200
|
Кисель
|
180
|
180
|
Хлеб ржаной
|
20
|
20
|
Банан
|
74
|
74
|
Наименование блюд
|
Объем порций (г)
|
Наименование блюд
|
Объем порций (г)
|
7 ДЕНЬ
Втораянеделя, вторник
|
возраст
|
8 ДЕНЬ
Вторая неделя, среда
|
возраст
|
1-3
|
3-7
|
1-3
|
3-7
|
Завтрак
|
Завтрак
|
|
|
Каша рисовая
|
180
|
200
|
Каша манная
|
180
|
200
|
Какао со сгущенным молоком
|
150
|
200
|
Чай с молоком
|
150
|
200
|
Батон
|
20
|
40
|
Батон
|
20
|
40
|
Масло сливочное
|
5
|
5
|
Масло сливочное
|
5
|
5
|
Второй завтрак
|
Второй завтрак
|
Сок
|
100
|
100
|
Сок
|
100
|
100
|
Гренки
|
30
|
40
|
|
Обед
|
Обед
|
Салат из свежей капусты
|
40
|
60
|
Салат свекольный
|
40
|
60
|
Бульон куриный с гренками
|
150/5
|
200/8
|
Суп с клецками со сметаной на курином бульоне
|
150
|
200
|
Суфле куриное
|
60
|
—
|
Жаркое по-домашнему
|
180
|
200
|
Курица в соусе с томатом
|
—
|
80
|
Лимонный напиток
|
150
|
200
|
Макароны отварные
|
100
|
110
|
Хлеб ржаной
|
30
|
50
|
Напиток из свежих фруктов
|
150
|
200
|
Хлеб ржаной
|
30
|
40
|
Уплотненный полдник
|
Уплотненный полдник
|
Пудинг творожный со сладким соусом
|
130/15
|
150/20
|
Омлет
|
100
|
—
|
Ряженка
|
180
|
200
|
Омлет с колбасой
|
—
|
135
|
Батон
|
20
|
20
|
Чай сладкий
|
180
|
200
|
Яблоко
|
52,8
|
52,8
|
Батон
|
30
|
30
|
Банан
|
74
|
74
|
Наименование блюд
|
Объем порций (г)
|
Наименование блюд
|
Объем порций (г)
|
9 ДЕНЬ
Вторая неделя, четверг
|
возраст
|
10 ДЕНЬ
Вторая неделя, пятница
|
возраст
|
1-3
|
3-7
|
1-3
|
3-7
|
Завтрак
|
Завтрак
|
|
|
Каша пшеничная
|
180
|
200
|
Каша «Дружба»
|
180
|
200
|
Кофейный напиток с молоком
|
150
|
200
|
Какао со сгущенным молоком
|
150
|
200
|
Батон
|
30
|
40
|
Батон
|
30
|
40
|
Масло сливочное
|
5
|
5
|
Масло сливочное
|
5
|
5
|
Второй завтрак
|
Второй завтрак
|
Творог детский
|
100
|
100
|
Сок
|
100
|
100
|
Печенье
|
20
|
30
|
Обед
|
Обед
|
Салат витаминный
|
40
|
60
|
Салат морковный
|
40
|
60
|
Свекольник со сметаной на мясном бульоне
|
150
|
200
|
Суп картофельный с вермишелью на мясном бульоне
|
150
|
200
|
Шницель
|
60
|
—
|
Рыбные хлебцы
|
60
|
70
|
Гуляш из говядины
|
—
|
70
|
Картофельное пюре
|
130
|
150
|
Каша пшенная
|
120
|
150
|
Компот из свежих яблок
|
150
|
200
|
Напиток из сухофруктов
|
150
|
200
|
Хлеб ржаной
|
40
|
50
|
Хлеб ржаной
|
40
|
50
|
Уплотненный полдник
|
Уплотненный полдник
|
Крендель сахарный
|
70
|
—
|
Капуста тушеная с мясом
|
170
|
220
|
«Гребешок» из дрожжевого теста
|
—
|
100
|
Чай с соком
|
150
|
200
|
Суп молочный рисовый
|
150
|
200
|
Батон
|
30
|
40
|
Чай с лимоном
|
180
|
200
|
Банан
|
74
|
74
|
Яблоко
|
52,8
|
52,8
Фото управления образования администрации Чебоксар
В управлении образования Чебоксар отмечают, что воспитанники столичных садиков теперь кушают с большим аппетитом, перестали поступать и жалобы родителей на однообразие детсадовского меню.