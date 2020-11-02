«Ежики» на обед, «гребешки» на полдник: от чего зависит рацион питания в детсадах Чебоксар?

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ленивые голубцы, плов, омлет с колбаской, сахарный крендель и сладкий гребешок — в осеннем меню чебоксарских дошколят наконец-то появились новые лакомства. Как обещают в управлении образования города, детское меню в столичных садиках теперь будет меняться каждый квартал.
Напомним, осенью все детские сады Чебоксар перешли на сезонное меню. Предложение разнообразить рацион питания детей в зависимости от сезона обсуждалось с родителями на портале «Открытый город». Идею мамы и папы поддержали, и с учетом их мнения было разработано единое меню, качественное и сбалансированное, отвечающее требованиям СанПиН, рассказывают в управлении.
Благодаря приобретению нового оборудования — пароконвектоматов — у детсадовских поваров теперь есть возможность готовить блюда на пару. Так готовятся сырники, котлеты, запеканки, творожный пудинг с бананом. Разнообразнее стали кисломолочные продукты, не нравится малышу молоко — есть йогурт, биолакт, ряженка, богатые пребиотиками, микроэлементами и витаминами. Причем блюда не только полезные, но и вкусные, утверждают специалисты ведомства, и предлагают ознакомиться с рационом питания детей.

ЕЛЕНА САХАРОВА,
заместитель начальника управления образования администрации Чебоксар:
«Наша задача обеспечить не только полноценным здоровым питанием детей, но и вкусной пищей, чтобы ребенок дома сказал: «Хочу кашу, как в садике».

Так, осеннее меню для дошкольников разбито на 10 дней. Например, в один день малышей потчуют гречневой кашей, бутербродом с маслом и кофейным напитком на завтрак, на перекус (второй завтрак) предлагается сок и печенье, на обед идет витаминный салат, гороховый суп, макароны с тефтельками и фруктовый компот. В последующие дни это будет уже другое кушанье: борщ или рассольник, рыбные хлебцы с пюре или мясные «ежики» с рисом и так далее. А вместо ужина у детей — уплотненный полдник. Это могут быть картофельная запеканка с овощами или сырники со сладкой подливой, какая-то выпечка, обязательны фрукты. Причем повара всегда готовы поделиться с родителями секретами приготовления полезных и вкусных блюд дома и даже проводят свои мастер-классы.

КСТАТИ
В Чебоксарах с 2016 года реализуется муниципальный проект «Здоровые дети — счастливые родители», который занял на всероссийском уровне первое место в номинации «Лучший проект по здоровому питанию». А в этом году в столице выпущена книга о рационе питания воспитанников детских садов города уже с учетом сезонности.

 

Рацион питания для детей с 1 года — 3 лет и с 3 – 7 лет с 12- часовым пребыванием в ДОУ на осенний период

Наименование блюд

Объем порций (г)

Наименование блюд

Объем порций(г)

1 ДЕНЬ

Первая неделя, понедельник

возраст

2 ДЕНЬ

Первая неделя, вторник

возраст

1-3

3-7

1-3

3-7

Завтрак

    

Завтрак

 

 

Каша гречневая

180

200

Каша пшеничная

180

200

Кофейный напиток

200

200

Какао со сгущенным молоком

180

200

Батон

20

35

Батон

20

35

Масло сливочное

5

5

Масло сливочное

5

5

Второй завтрак

    

Второй завтрак

    

Сок

100

100

Биолакт

90

90

Печенье

20

30

Печенье

20

30

Обед

    

Обед

    

Салат витаминный

40

60

Салат морковный

40

60

Суп гороховый на мясном бульоне

150

200

Суп овощной со сметаной на курином бульоне

150

200

Тефтели мясные в томатно- сметанном соусе

60

70

Плов из отварной курицы

150

180

Макароны отварные

100

140

Компот фруктовый

150

200

Напиток из свежих фруктов

150

200

Хлеб ржаной

40

50

Хлеб ржаной

40

50

      

Уплотненный полдник

    

Уплотненный полдник

    

Запеканка картофельная с овощами со сметанным соусом

180/20

200/20

Вермишель в молоке

200

210

Напиток из сухофруктов

180

200

Кисель

150

200

Батон

20

30

Батон

30

40

Яблоко

52,8

52,8

Банан

74

74

 

Наименование блюд

Объем порций (г)

Наименование блюд

Объем порций (г)

  

3 ДЕНЬ

Первая неделя, среда

возраст

4 ДЕНЬ

Первая неделя, четверг

возраст

  

1-3

3-7

  

1-3

3-7

  

Завтрак

    

Завтрак

 

 

  

Каша пшенная

180

200

Каша геркулесовая

180

200

  

Чай с молоком

150

200

Кофейный напиток с молоком

150

200

  

Батон

20

40

Батон

20

40

  

Масло сливочное

5

5

Масло сливочное

5

5

  

Второй завтрак

    

Второй завтрак

      

Сок

100

100

Сок

100

100

  
     

Гренки

30

40

  

Обед

    

Обед

      

Салат из свежей капусты

40

60

Свекла порционная

30

40

  

Суп с мясными фрикадельками

150

200

Щи из свежей капусты со сметаной на курином бульоне

130

200

  

Картофельное пюре

110

150

Котлета куриная

60

70

  

Суфле из печени

60

80

Сложный гарнир

70/80

80/100

  

Лимонный напиток

150

200

Компот из свежих фруктов

140

200

  

Хлеб ржаной

40

50

Хлеб ржаной

40

50

  

Уплотненный полдник

    

Уплотненный полдник

      

Рисово-рыбная запеканка с сметанной подливой

180/20

210/20

Сырники со сладкой подливой

150/20

170/30

  

Чай сладкий

150

200

Ряженка

180

200

  

Батон

30

40

Банан

74

74

  

Яблоко

52,8

52,8

        

 

Наименование блюд

Объем порций (г)

Наименование блюд

Объем порций (г)

5 ДЕНЬ

Первая неделя, пятница

возраст

6 ДЕНЬ

Вторая неделя, понедельник

возраст

1-3

3-7

1-3

3-7

Завтрак

    

Завтрак

 

 

Каша манная

180

200

Каша гречневая

180

200

Какао со сгущенным молоком

150

200

Чай с соком

150

200

Батон

30

40

Батон

35

40

Масло сливочное

5

5

Масло сливочное

5

5
     

Яйцо вареное

34,8

34,8

Второй завтрак

    

Второй завтрак

    

Яблоко

96,8

96,8

Сок

100

100
     

Печенье

20

30

Обед

    

Обед

    

Салат витаминный

40

60

Салат морковный

40

60

Борщ со сметаной на мясном бульоне

150

200

Рассольник со сметаной на мясном бульоне

150

200

Мясо тушеное с картофелем

150

200

Тефтели из говядины с рисом «Ёжики»

100

150

Компот фруктовый

150

200

Компот из свежих яблок

150

200

Хлеб ржаной

40

50

Хлеб ржаной

30

40

Уплотненный полдник

    

Уплотненный полдник

    

Капуста тушеная

100

130

Картофельное пюре

110

150

Колбаса в тесте

120

Котлета рыбная

70

80

Пирожок с картошкой

100

Напиток из сухофруктов

180

200

Кисель

180

180

Хлеб ржаной

20

20
     

Банан

74

74

 

Наименование блюд

Объем порций (г)

Наименование блюд

Объем порций (г)

7 ДЕНЬ

Втораянеделя, вторник

возраст

8 ДЕНЬ

Вторая неделя, среда

возраст

1-3

3-7

1-3

3-7

Завтрак

    

Завтрак

 

 

Каша рисовая

180

200

Каша манная

180

200

Какао со сгущенным молоком

150

200

Чай с молоком

150

200

Батон

20

40

Батон

20

40

Масло сливочное

5

5

Масло сливочное

5

5

Второй завтрак

    

Второй завтрак

    

Сок

100

100

Сок

100

100

Гренки

30

40

 

    

Обед

    

Обед

    

Салат из свежей капусты

40

60

Салат свекольный

40

60

Бульон куриный с гренками

150/5

200/8

Суп с клецками со сметаной на курином бульоне

150

200

Суфле куриное

60

Жаркое по-домашнему

180

200

Курица в соусе с томатом

80

Лимонный напиток

150

200

Макароны отварные

100

110

Хлеб ржаной

30

50

Напиток из свежих фруктов

150

200

      

Хлеб ржаной

30

40

      

Уплотненный полдник

    

Уплотненный полдник

    

Пудинг творожный со сладким соусом

130/15

150/20

Омлет

100

Ряженка

180

200

Омлет с колбасой

135

Батон

20

20

Чай сладкий

180

200

Яблоко

52,8

52,8

Батон

30

30
     

Банан

74

74

 

Наименование блюд

Объем порций (г)

Наименование блюд

Объем порций (г)

9 ДЕНЬ

Вторая неделя, четверг

возраст

10 ДЕНЬ

Вторая неделя, пятница

возраст

1-3

3-7

1-3

3-7

Завтрак

    

Завтрак

 

 

Каша пшеничная

180

200

Каша «Дружба»

180

200

Кофейный напиток с молоком

150

200

Какао со сгущенным молоком

150

200

Батон

30

40

Батон

30

40

Масло сливочное

5

5

Масло сливочное

5

5

Второй завтрак

    

Второй завтрак

    

Творог детский

100

100

Сок

100

100
     

Печенье

20

30

Обед

    

Обед

    

Салат витаминный

40

60

Салат морковный

40

60

Свекольник со сметаной на мясном бульоне

150

200

Суп картофельный с вермишелью на мясном бульоне

150

200

Шницель

60

Рыбные хлебцы

60

70

Гуляш из говядины

70

Картофельное пюре

130

150

Каша пшенная

120

150

Компот из свежих яблок

150

200

Напиток из сухофруктов

150

200

Хлеб ржаной

40

50

Хлеб ржаной

40

50

      

Уплотненный полдник

    

Уплотненный полдник

    

Крендель сахарный

70

Капуста тушеная с мясом

170

220

«Гребешок» из дрожжевого теста

100

Чай с соком

150

200

Суп молочный рисовый

150

200

Батон

30

40

Чай с лимоном

180

200

Банан

74

74

Яблоко

52,8

52,8

      

 

 

Фото управления образования администрации Чебоксар
В управлении образования Чебоксар отмечают, что воспитанники столичных садиков теперь кушают с большим аппетитом, перестали поступать и жалобы родителей на однообразие детсадовского меню.

Опубликовано: 23 ноября 2020 г.


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