«Ежики» на обед, «гребешки» на полдник: от чего зависит рацион питания в детсадах Чебоксар?

Ленивые голубцы, плов, омлет с колбаской, сахарный крендель и сладкий гребешок — в осеннем меню чебоксарских дошколят наконец-то появились новые лакомства. Как обещают в управлении образования города, детское меню в столичных садиках теперь будет меняться каждый квартал.

Напомним, осенью все детские сады Чебоксар перешли на сезонное меню. Предложение разнообразить рацион питания детей в зависимости от сезона обсуждалось с родителями на портале «Открытый город». Идею мамы и папы поддержали, и с учетом их мнения было разработано единое меню, качественное и сбалансированное, отвечающее требованиям СанПиН, рассказывают в управлении.

Благодаря приобретению нового оборудования — пароконвектоматов — у детсадовских поваров теперь есть возможность готовить блюда на пару. Так готовятся сырники, котлеты, запеканки, творожный пудинг с бананом. Разнообразнее стали кисломолочные продукты, не нравится малышу молоко — есть йогурт, биолакт, ряженка, богатые пребиотиками, микроэлементами и витаминами. Причем блюда не только полезные, но и вкусные, утверждают специалисты ведомства, и предлагают ознакомиться с рационом питания детей.

ЕЛЕНА САХАРОВА,

заместитель начальника управления образования администрации Чебоксар: «Наша задача обеспечить не только полноценным здоровым питанием детей, но и вкусной пищей, чтобы ребенок дома сказал: «Хочу кашу, как в садике».

Так, осеннее меню для дошкольников разбито на 10 дней. Например, в один день малышей потчуют гречневой кашей, бутербродом с маслом и кофейным напитком на завтрак, на перекус (второй завтрак) предлагается сок и печенье, на обед идет витаминный салат, гороховый суп, макароны с тефтельками и фруктовый компот. В последующие дни это будет уже другое кушанье: борщ или рассольник, рыбные хлебцы с пюре или мясные «ежики» с рисом и так далее. А вместо ужина у детей — уплотненный полдник. Это могут быть картофельная запеканка с овощами или сырники со сладкой подливой, какая-то выпечка, обязательны фрукты. Причем повара всегда готовы поделиться с родителями секретами приготовления полезных и вкусных блюд дома и даже проводят свои мастер-классы.

КСТАТИ В Чебоксарах с 2016 года реализуется муниципальный проект «Здоровые дети — счастливые родители», который занял на всероссийском уровне первое место в номинации «Лучший проект по здоровому питанию». А в этом году в столице выпущена книга о рационе питания воспитанников детских садов города уже с учетом сезонности.

Рацион питания для детей с 1 года — 3 лет и с 3 – 7 лет с 12- часовым пребыванием в ДОУ на осенний период

Наименование блюд Объем порций (г) Наименование блюд Объем порций(г) 1 ДЕНЬ Первая неделя, понедельник возраст 2 ДЕНЬ Первая неделя, вторник возраст 1-3 3-7 1-3 3-7 Завтрак Завтрак Каша гречневая 180 200 Каша пшеничная 180 200 Кофейный напиток 200 200 Какао со сгущенным молоком 180 200 Батон 20 35 Батон 20 35 Масло сливочное 5 5 Масло сливочное 5 5 Второй завтрак Второй завтрак Сок 100 100 Биолакт 90 90 Печенье 20 30 Печенье 20 30 Обед Обед Салат витаминный 40 60 Салат морковный 40 60 Суп гороховый на мясном бульоне 150 200 Суп овощной со сметаной на курином бульоне 150 200 Тефтели мясные в томатно- сметанном соусе 60 70 Плов из отварной курицы 150 180 Макароны отварные 100 140 Компот фруктовый 150 200 Напиток из свежих фруктов 150 200 Хлеб ржаной 40 50 Хлеб ржаной 40 50 Уплотненный полдник Уплотненный полдник Запеканка картофельная с овощами со сметанным соусом 180/20 200/20 Вермишель в молоке 200 210 Напиток из сухофруктов 180 200 Кисель 150 200 Батон 20 30 Батон 30 40 Яблоко 52,8 52,8 Банан 74 74

Наименование блюд Объем порций (г) Наименование блюд Объем порций (г) 3 ДЕНЬ Первая неделя, среда возраст 4 ДЕНЬ Первая неделя, четверг возраст 1-3 3-7 1-3 3-7 Завтрак Завтрак Каша пшенная 180 200 Каша геркулесовая 180 200 Чай с молоком 150 200 Кофейный напиток с молоком 150 200 Батон 20 40 Батон 20 40 Масло сливочное 5 5 Масло сливочное 5 5 Второй завтрак Второй завтрак Сок 100 100 Сок 100 100 Гренки 30 40 Обед Обед Салат из свежей капусты 40 60 Свекла порционная 30 40 Суп с мясными фрикадельками 150 200 Щи из свежей капусты со сметаной на курином бульоне 130 200 Картофельное пюре 110 150 Котлета куриная 60 70 Суфле из печени 60 80 Сложный гарнир 70/80 80/100 Лимонный напиток 150 200 Компот из свежих фруктов 140 200 Хлеб ржаной 40 50 Хлеб ржаной 40 50 Уплотненный полдник Уплотненный полдник Рисово-рыбная запеканка с сметанной подливой 180/20 210/20 Сырники со сладкой подливой 150/20 170/30 Чай сладкий 150 200 Ряженка 180 200 Батон 30 40 Банан 74 74 Яблоко 52,8 52,8

Наименование блюд Объем порций (г) Наименование блюд Объем порций (г) 5 ДЕНЬ Первая неделя, пятница возраст 6 ДЕНЬ Вторая неделя, понедельник возраст 1-3 3-7 1-3 3-7 Завтрак Завтрак Каша манная 180 200 Каша гречневая 180 200 Какао со сгущенным молоком 150 200 Чай с соком 150 200 Батон 30 40 Батон 35 40 Масло сливочное 5 5 Масло сливочное 5 5 Яйцо вареное 34,8 34,8 Второй завтрак Второй завтрак Яблоко 96,8 96,8 Сок 100 100 Печенье 20 30 Обед Обед Салат витаминный 40 60 Салат морковный 40 60 Борщ со сметаной на мясном бульоне 150 200 Рассольник со сметаной на мясном бульоне 150 200 Мясо тушеное с картофелем 150 200 Тефтели из говядины с рисом «Ёжики» 100 150 Компот фруктовый 150 200 Компот из свежих яблок 150 200 Хлеб ржаной 40 50 Хлеб ржаной 30 40 Уплотненный полдник Уплотненный полдник Капуста тушеная 100 130 Картофельное пюре 110 150 Колбаса в тесте — 120 Котлета рыбная 70 80 Пирожок с картошкой 100 — Напиток из сухофруктов 180 200 Кисель 180 180 Хлеб ржаной 20 20 Банан 74 74

Наименование блюд Объем порций (г) Наименование блюд Объем порций (г) 7 ДЕНЬ Втораянеделя, вторник возраст 8 ДЕНЬ Вторая неделя, среда возраст 1-3 3-7 1-3 3-7 Завтрак Завтрак Каша рисовая 180 200 Каша манная 180 200 Какао со сгущенным молоком 150 200 Чай с молоком 150 200 Батон 20 40 Батон 20 40 Масло сливочное 5 5 Масло сливочное 5 5 Второй завтрак Второй завтрак Сок 100 100 Сок 100 100 Гренки 30 40 Обед Обед Салат из свежей капусты 40 60 Салат свекольный 40 60 Бульон куриный с гренками 150/5 200/8 Суп с клецками со сметаной на курином бульоне 150 200 Суфле куриное 60 — Жаркое по-домашнему 180 200 Курица в соусе с томатом — 80 Лимонный напиток 150 200 Макароны отварные 100 110 Хлеб ржаной 30 50 Напиток из свежих фруктов 150 200 Хлеб ржаной 30 40 Уплотненный полдник Уплотненный полдник Пудинг творожный со сладким соусом 130/15 150/20 Омлет 100 — Ряженка 180 200 Омлет с колбасой — 135 Батон 20 20 Чай сладкий 180 200 Яблоко 52,8 52,8 Батон 30 30 Банан 74 74

Наименование блюд Объем порций (г) Наименование блюд Объем порций (г) 9 ДЕНЬ Вторая неделя, четверг возраст 10 ДЕНЬ Вторая неделя, пятница возраст 1-3 3-7 1-3 3-7 Завтрак Завтрак Каша пшеничная 180 200 Каша «Дружба» 180 200 Кофейный напиток с молоком 150 200 Какао со сгущенным молоком 150 200 Батон 30 40 Батон 30 40 Масло сливочное 5 5 Масло сливочное 5 5 Второй завтрак Второй завтрак Творог детский 100 100 Сок 100 100 Печенье 20 30 Обед Обед Салат витаминный 40 60 Салат морковный 40 60 Свекольник со сметаной на мясном бульоне 150 200 Суп картофельный с вермишелью на мясном бульоне 150 200 Шницель 60 — Рыбные хлебцы 60 70 Гуляш из говядины — 70 Картофельное пюре 130 150 Каша пшенная 120 150 Компот из свежих яблок 150 200 Напиток из сухофруктов 150 200 Хлеб ржаной 40 50 Хлеб ржаной 40 50 Уплотненный полдник Уплотненный полдник Крендель сахарный 70 — Капуста тушеная с мясом 170 220 «Гребешок» из дрожжевого теста — 100 Чай с соком 150 200 Суп молочный рисовый 150 200 Батон 30 40 Чай с лимоном 180 200 Банан 74 74 Яблоко 52,8 52,8

Фото управления образования администрации Чебоксар

В управлении образования Чебоксар отмечают, что воспитанники столичных садиков теперь кушают с большим аппетитом, перестали поступать и жалобы родителей на однообразие детсадовского меню.