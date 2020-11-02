Итоговое сочинение перенесут, собеседование по русскому языку проведут дистанционно

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Написать итоговое сочинение (изложение) выпускники 11 классов смогут не раньше 5 апреля, а девятиклассникам скорее всего придется проходить собеседование по русскому языку дистанционно. Такое решение одобрено на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории страны, информируют в Минобразования Чувашии.
Напомним, сочинение одиннадцатиклассники должны были писать уже на следующей неделе, 2 декабря, а собеседование для учеников 9 классов намечалось провести 10 февраля и в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая. Теперь к сочинению можно готовиться еще четыре месяца, а у девятиклассников есть время потренироваться отвечать перед камерой.

Опубликовано: 23 ноября 2020 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.