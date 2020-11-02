Итоговое сочинение перенесут, собеседование по русскому языку проведут дистанционно

Написать итоговое сочинение (изложение) выпускники 11 классов смогут не раньше 5 апреля, а девятиклассникам скорее всего придется проходить собеседование по русскому языку дистанционно. Такое решение одобрено на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории страны, информируют в Минобразования Чувашии.

Напомним, сочинение одиннадцатиклассники должны были писать уже на следующей неделе, 2 декабря, а собеседование для учеников 9 классов намечалось провести 10 февраля и в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая. Теперь к сочинению можно готовиться еще четыре месяца, а у девятиклассников есть время потренироваться отвечать перед камерой.