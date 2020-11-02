В Чувашии будут развивать промышленный туризм

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Проект Минпромторга РФ разработан совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив». В ближайшее время планируется подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма.

К участию, по данным Минпромэнерго Чувашии, приглашают крупные предприятия региона, часть из которых уже согласились войти в программу.

Среди них: Букет Чувашии, АККОНД, Промтрактор, Хлебозавод Петровский, ЭКРА, ЗАО «Сеспель» и Чебоксарский трубный завод. Там будет применяться разработанная при участии АСИ и согласованная с Минпромторгом России методика по организации промышленного туризма в регионах России.

Опубликовано: 17 ноября 2020 г.


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