Получите лекарства бесплатно

Лечение пациентов, заболевших COVID-19, зачастую происходит дома. Как правило, в таких случаях пациенты покупают препараты, необходимые для лечения, самостоятельно и за свой счет. Однако некоторые лекарства, которые назначают при новой коронавирусной инфекции, довольно дороги и не всем по карману: в отдельных случаях их стоимость может доходить до 12 тысяч рублей.

Поэтому для пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, разработан алгоритм лекарственного обеспечения за счет бюджета. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Благодаря этому постановлению между федеральным Министерством здравоохранения и Кабинетом министров Чувашии заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации № 056-17-2020-1221 на сумму 45829,5 тыс. рублей.

Сейчас в республике уже заключены контракты на поставку 12 лекарственных препаратов на общую сумму 10,84 млн рублей и достигнута договоренность о заключении контрактов на поставку еще трех препаратов на 11,8 млн рублей. Их поставки в Чувашию, по словам начальника отдела материально-ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии Натальи Масловой, ожидаются 17-20 ноября.

Таким образом, больные, у кого заболевание COVID-19 протекает легко, смогут бесплатно получить препараты в аптеках по рецептам врачей. Это лекарственные средства, которые предусмотрены в схемах лечения пациентов девятой версией временных методических рекомендаций Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». Их нельзя применять без медицинских показаний, поэтому отпускаться они будут только по рецепту врача. Если пациенту станет хуже, и течение болезни из легкого перейдет в средней тяжести или тяжелую форму, то его необходимо будет госпитализировать. В таком случае фармсредствами он будет обеспечен в стационаре.