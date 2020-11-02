Из шикарного московского офиса — на край света

Уроженка Чувашии стала директором природного парка на Камчатке.

Более ста человек из 19 регионов России, а также Украины, Таиланда и республики Словения стали участниками открытого публичного всероссийского конкурса на должность директора природного парка «Вулканы Камчатки». Победителем его в итоге названа 36-летняя Любовь Тимофеева, родившаяся в Чебоксарах, работавшая управляющим директором по стратегии и связи с инвесторами «Роснано», закончившая юрфак МГУ и магистратуру Кембриджского университета. Интервью с ней недавно появилось на портале EcoTourism Expert. Публикуем отрывки из него.

— Природоохранная деятельность — кардинальная смена вашей успешной карьеры руководителя, откуда такой поворот? И почему вы решили связать свою жизнь именно с далекой Камчаткой и ее огнедышащими вулканами, выступив в роли кризис-менеджера этого непростого хозяйства?

— Кризисные проекты я делала и ранее, и в целом я профессиональный стратег, который умеет определять долгосрочные цели, отлаживать бизнес-процессы и заточен на поиск инвесторов. Именно этими направлениями я занималась в «Роснано», и сейчас они очень актуальны для КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки».

Почему вдруг из сфер юриспруденции, инвестиций и нанотехнологий ушла в совершенно новую область охраны природы? Дело в том, что для меня всегда был важен поиск новых вызовов и интересных задач, а также возможность менять мир к лучшему, делать хорошее. Есть и личный элемент — я родилась в Чувашии, в городе Чебоксары. Здесь в моей жизни было очень много общения с природой, мы жили на границе леса с городом, а еще я по пять месяцев в год проводила в деревне, бегая по полям и садам. Но амбициозная девочка хотела в Москву…

Год после окончания юридического факультета МГУ (с красным дипломом. — Прим. ред.) я работала в американской юридической фирме, а в 2009 году перешла в «Роснано», где выросла с должности аналитика до руководителя одного из ключевых блоков. Но постепенно я стала понимать — мне не хватает на этой позиции и в этом амплуа гармонии с собой и с миром. В 30 с небольшим лет у меня случился момент рефлексии — а хочу ли я быть менеджером, пусть даже и топ? Не хотелось провести всю жизнь в офисе. Параллельно занялась спортом, много ходила в горы, была лидером корпоративного бегового клуба. И продолжала искать себя, понимая, что среда инвестиций — не моя. Походила по многим хорошим компаниям в Москве, все были интересны, но работа в них, по сути, не сулила особых изменений. Затем ушла в длительный отпуск, путешествовала по всему миру, ходила в походы повсюду и, наконец, поняла, что мне хорошо на природе, в лесах, горах. Появилась закономерная идея — почему бы не совместить то, что умею, с тем, что нравится. Видя, что в сфере охраны природы у нас все не очень хорошо устроено, заинтересовалась зарубежным опытом. В 2019 году поступила в Кембриджский университет на магистерскую программу для руководителей в области охраны природы, по завершении подала свою заявку на участие в конкурсе, и вот я здесь!

Печатается в сокращении. Полный тест – на портале EcoRourism Expert (https://eco-tourism.expert/ru/exclusive/iz-shikarnogo-moskovskogo-ofisa-na-kray-sveta)