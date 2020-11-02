Какой Новый год без елки?

Жители столицы составили свой список праздничных развлечений.

Нужны ли чебоксарцам зимние развлекательные комплексы на Красной площади? И если да, то какие интерактивы они больше всего будут ожидать? Онлайн-опрос на эту тему провел недавно портал «Открытый город».

Принять участие в нем мог любой желающий. Большинство участников опроса — более 95% — дружно сказали «да» новогодним развлечениям. А что именно хотели бы увидеть чебоксарцы на Красной площади?

Лидером по числу голосов стала новогодняя елка — именно ее выбрали 2358 человек, проголосовавших на сайте. На втором месте оказался ледовый каток с прокатом инвентаря — ему отдали предпочтение 1905 жителей города. Почетное третье место в списке зимних развлечений занял «Снежный и ледовый городок», набравший 1803 голоса.

В ТОП-6 опроса вошли также световая инсталляция «Сказочное небо» на Арбате, световой арт-объект «Зимний фонтан» и резиденция главного Деда Мороза города.

Фото Максима Васильева из архива редакции. Елка, каток и снежный городок — такой список новогодних предпочтений составили чебоксарцы.