За партами — будущие дипломаты

Чебоксарские десятиклассники учатся у преподавателей МГИМО.

Речь идет об учениках 10 «Г» класса школы № 65. Дипломатический класс появился здесь в рамках программы «Международная школа молодежной дипломатии» МГИМО МИД России. Днем ученики сидят на уроках в школе, дома же в режиме онлайн занимаются с московскими преподавателями. А во время осенних каникул было решено провести для десятиклассников пятидневную сессию, в рамках которой преподаватели МГИМО приехали в Чебоксары.

Всю неделю ребята с десяти утра до шести вечера находились в школе. Они активно изучали международные отношения, экономику, английский язык. Всего сессий с живым участием преподавателей МГИМО в учебном году запланировано три: во время осенних, зимних и весенних каникул. У каждой из них своя конкретная задача, конкретное направление. Например, осенью будущие дипломаты проходят курс английского языка (языковая сессия) и пишут по нему тест. Зимой состоится базовая или профориентационная сессия, весной — выездная сессия, в рамках которой ученики выезжают в известные города Европы, посещают посольства, знакомятся с работой российских дипломатов.

В этом году из-за пандемии ситуация с выездной сессией остается неясной. Сотрудники Международной школы не теряют надежды, что к весенним каникулам границы все-таки откроют. Но на случай, если этого не произойдет, у организаторов «в рукаве» есть запасной вариант — провести сессию в пределах нашей страны. В таком случае ребята скорее всего отправятся в Москву и посетят международные организации, которые находятся в этом городе — МИД России, представительство ООН, представительство Европейского союза. Так или иначе без выездной сессии школьники не останутся, обещают организаторы.

По итогам трех сессий ребята получат сертификат об окончании школы, подписанный ректором МГИМО, который может украсить любое портфолио. Дополнительных баллов при поступлении в МГИМО сертификат не прибавит, но в пограничной ситуации преподаватели отдадут предпочтение тому поступающему, у которого он есть — это ведь еще и показатель того, что человек действительно интересуется направлением, на которое подает документы.

Особый интерес представляет деловая игра «Посольства», в которой приняли участие школьники. Все ученики разделились на две команды — российское и китайское посольства, где каждому досталась определенная должность. Была проведена игровая встреча в российском посольстве, в рамках которой состоялось подписание договоров, тексты которых ученики составляли сами. Представители обеих команд слушали гимны России и Китая, участники «российской» команды подготовили для «китайцев» фуршет. На столе оказались несколько тарелок супа быстрого приготовления, лимонад и ваза с конфетами и баранками.

Как рассказал преподаватель МГИМО, директор Международной школы молодежной дипломатии Андрей Емелин, ее основная цель — помочь школьникам выбрать вуз и факультет, на котором они хотят обучаться. «МГИМО — один из самых серьезных вузов. Там всегда очень большой конкурс. Поступить туда очень тяжело, но это можно сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам поступали ребята со всей страны, а не только из Москвы и других крупных городов. Программа помогает ребятам со всей России подготовиться и поступить», — сказал он.

В последний день сессии по предмету «Международные отношения» состоялась открытая лекция, на которую пришли ученики и из других школ. На занятии Андрей Емелин попросил собравшихся назвать самые обсуждаемые в СМИ события, а потом предложил порассуждать о том, почему они произошли и почему получили такую большую огласку. Ребята занятием остались довольны.

«Пока 65-я школа остается первой и единственной в регионах России площадкой, где реализуется программа «Международная школа молодежной дипломатии», — говорит директор школы Наталия Маслова. — До Чувашии подобные проекты были только в московских школах, но если опыт таких занятий окажется положительным, школа готова расширить это направление». По словам Натальи Масловой, несколько дней назад прошли переговоры, в которых обсуждалось открытие еще одной учебной группы — для молодых дипломатов из других школ. Не исключено, что в скором времени эта идея будет реализована, и у школьников Чувашии появятся дополнительные возможности для профориентации.

На открытую лекцию преподавателя МГИМО, директора Международной школы молодежной дипломатии Андрея Емелина пришли не только ученики 10 «Г» школы № 65, но и ребята из СОШ № 60 и Лицея № 44. Фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АРТЕМ КУЗНЕЦОВ:

«Сегодняшняя лекция мне понравилась. Больше всего запомнилось подписание договоров и сама подготовка к банкету. Все пять дней были направлены на то, чтобы нас подготовить к подписанию договоров, рассказывали про политику, иерархию в посольствах. Тексты договоров составлять было не так трудно, но были нюансы. Допустим, я — военный атташе, мне нужно было найти подходящее оружие, его количество и стоимость. Это было самое сложное».

КСЕНИЯ ШАРОГЛАЗОВА:

«Я хочу стать дипломатом, потому что в нашем мире происходит очень много конфликтов и мне это не нравится. Мы все люди, нас всех это объединяет и мы должны научиться выходить из этих конфликтов. Поэтому я решила пойти в эту школу, в этот класс. Сейчас, во время каникул, у нас проходит сессия, мы изучаем все подробнее, чем на уроках. Каждый день мы занимаемся английским, изучаем мировую экономику, проходим такую тему как «Протокол». Это очень интересно, и некоторые вещи, некоторые аспекты протокола должны знать не только те, кто учится на дипломата. О том, как себя вести на мероприятиях, какие события происходят в мире и почему это происходит».