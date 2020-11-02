Журналистов приглашают на конкурс

Союз журналистов Чувашии объявил о начале приема работ на соискание ежегодных республиканских журналистских премий имени Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина за 2020 год.

Участвовать в конкурсе могут члены Союза журналистов Чувашской Республики, работающие в средствах массовой информации, информационных агентствах, пресс-службах, других медиа-структурах.

На суд комиссий по присуждению премий нужно представить материалы, опубликованные в печати, вышедшие в эфире теле- и радиоканалов, размещенные на лентах информагентств, изданные отдельными книгами в течение 2020 года. При этом их количество не ограничивается, как и жанры работ: это могут быть интервью, репортаж, очерк, проблемная статья и так далее.

Напоминаем, на соискание премии имени Семена Эльгера принимаются работы, в которых поднимаются важные социальные, нравственные проблемы развития общества, экономики, науки и культуры, ярко и доходчиво раскрываются народные традиции, образ современного человека.

Премия имени Николая Никольского присуждается за лучшие публицистические и научно-популярные произведения по проблемам национального возрождения чувашского народа, развития его культуры и искусства, укрепления дружбы между народами.

В центре внимания журналистских материалов, претендующих на премию имени Леонида Ильина, должен быть Человек труда, его усилия в полеводстве и животноводстве, освещение передового опыта хозяйств по стабилизации и развитию отраслей агропромышленного комплекса в современных условиях, решение вопросов социального обустройства деревни.

Комиссии по премиям обращают внимание: выдвинутые произведения должны отличаться тематической направленностью, глубиной содержания, профессиональным мастерством и иметь широкое общественное признание.

Конкурсные работы и документы на соискателей представляют редакции печатных и электронных СМИ в срок до 20 декабря 2020 года по адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13, Дом печати, 7-й этаж.