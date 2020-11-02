И штангу толкаем, и про шахматы не забываем

На днях в Ядрине распахнул свои двери после масштабного ремонта современный Центр тяжелой атлетики. Сооружение было построено в 1998 году и требовало реконструкции. Ремонтные работы начались в конце прошлого года — на эти цели из республиканского бюджета муниципалитету было выделено более 23,8 млн рублей.

Улыбки и радость горожан задавали тон мероприятию — появилось место, куда можно привести своих детей для всестороннего развития. Ведь помимо специализированного зала для занятий тяжелой атлетикой с восемью тренировочными помостами в центре есть отдельное помещение и для любителей шахмат. А на втором этаже разместился многофункциональный спортзал, который будет использоваться не только тяжелоатлетами, но и представителями игровых видов спорта.

«Ядринский район богат традициями подготовки спортсменов по различным видам спорта, думаю, что его ждет большое будущее», — сказал на торжественной церемонии открытия министр спорта Чувашии Василий Петров.

«Сегодня мы открываем Центр тяжелой атлетики, что созвучно приоритетной политике Президента и Правительства Российской Федерации, руководства Чувашской Республики, — сказал депутат Госдумы Николай Малов. — У нас славная спортивная история, и нам есть на кого равняться».

Стоит отметить, что на мероприятии присутствовали уроженки Ядринского района, тяжелоатлетки Александра Козлова и Ирина Баймулкина (про успехи спортсменок «СЧ» писала ранее), которые обещали сделать все возможное для достижения наивысших спортивных побед в будущем.