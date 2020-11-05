От лодочной станции до Государевой горы

В республике опробован новый формат обсуждения проектов территориального развития.

Какой быть исторической части Мариинского Посада? Появится ли в этом городе канатная дорога и нужен ли ему дендропарк? По каким улицам должен проходить туристический автобусный маршрут? Вопросы эти решались не в архитектурных бюро и кабинетах чиновников, а в физкультурно-спортивном комплексе «Мариинский». Именно здесь в День народного единства собрались участники общественных обсуждений концепции благоустройства набережной в городе Мариинский Посад.

…В большом спортивном зале организаторы поставили круглые столы, большие звуковые колонки и широкий видеоэкран. При входе — обязательный санитарный контроль: всем участникам дебатов проверяют температуру и проводят дезинфекцию рук. Среди тех, кто собрался в этот день обсудить будущее старинного города, — жители Мариинского Посада и Чебоксар, представители местной власти, руководители учреждений культуры, архитекторы, дизайнеры…

Солидным составом приехал в Мариинский Посад Кабинет министров — вместе с вице-премьером — и.о министра образования республики Аллой Салаевой в общественных слушаниях приняли участие руководители Мин-эка, Минкультуры, Минспорта и ряда других ведомств.

Разделившись на группы, участники садятся за столы. Состав групп «разношерстный». Люди всевозможных профессий, возрастов объединились ради одной цели — изменить облик Мариинского Посада. Каждая команда должна предложить свой вариант проекта. «Наша цель — сделать так, чтобы это понравилось всем жителям Мариинского Посада и чтобы это работало на всю республику», — обрисовал направление дискуссий спикер мероприятия, руководитель Агентства территориального развития Этнер Егоров.

На обсуждение дается 20-25 минут, сообщают организаторы. Затем — пятиминутная презентация своего проекта. В группах сразу же начинаются шумные рассмотрения возможных вариантов. Проходя между столиками, можно услышать фразы: «…а здесь нужна лестница», «…велопрокат — было бы замечательно», «…а какая протяженность всей набережной?», «… может, канатный мост как вариант»…

Склонившись над картой города, архитекторы предлагают сделать упор на туристическую направленность — обустроить террасы на волжских склонах. Среди других «туристических» предложений — создание лодочной станции для маломерных судов, обеспечение транспортной доступности для автобусов с туристами, благоустройство Государевой горы с последующим соединением ее с набережной…

Свои интересные идеи озвучили и местные жители. Например, строительство автомобильной дороги от Мариинского Посада до Новочебоксарска вдоль Волги, открытие торговых рядов для ремесленников, создание дендропарка, установка памятников известным купцам города, создание парковочных мест рядом с социально значимыми объектами. И почти все пожелания сводились к одному — сохранить историческую основу Мариинского Посада, использовать ее как туристическую точку притяжения, но в то же время обратить внимание и на определенные проблемные точки города.

Предложений прозвучало много, все они были по-своему интересны и актуальны. Конечно, невозможно за один день выбрать и составить единый окончательный проект, который станет основным в благоустройстве города. Поэтому перед началом дебатов все участники прошли регистрацию — для обратной связи, чтобы к каждому, кто выступил с предложением, можно было обратиться в последующем, уточнить какие-то моменты, пригласить на обсуждение проекта.

ДОСЛОВНО ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В своей работе мы во многом стараемся опираться на мнение общественности. Публичные дискуссии, обсуждения предстоящих изменений — уже привычное дело. Пришло время несколько изменить этот формат. Эффективность «общественного мозгового штурма» оценим в Мариинском Посаде… А следующая на очереди — Козловка».

Через два месяца состоится еще одна встреча, на которой будет представлена концепция по Мариинскому Посаду с учетом всех пожеланий — для согласования и дальнейшей разработки проекта. Об этом сообщила журналистам Алла Салаева. «Главой республики поставлена задача — выработать единый системный подход при проектировании благоустройства общественных пространств, — напомнила она. — И основная задача этого подхода — учесть мнение людей. В нашем случае никто кроме жителей Мариинского Посада не знает, где должна проходить пешеходная тропинка, где лучше всего поставить скамейку».

Алла Салаева приняла активное участие в обсуждении группового проекта. Фото из Фейсбука

По словам Аллы Салаевой, работа над этим проектом дает возможность задействовать молодых архитекторов Чувашии, которые готовы взять на себя подготовку концепции развития малых городов. «На встрече прозвучало множество интересных мыслей, специалисты их зафиксировали, взяли в разработку, — подчеркнула вице-премьер. — Но обсуждение не закончилось: любой житель Мариинского Посада может по-прежнему поделиться своей идеей».

Люди разных профессий, интересов и возрастов собрались за одним столом, чтобы обсудить, как сделать Мариинский Посад лучше. Фото с сайта Чувашинформ.рф