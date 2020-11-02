Лекарства от ковида выдадут бесплатно

На федеральном уровне принято решение обеспечить бесплатными препаратами всех людей, заболевших коронавирусной инфекцией. Это будет делаться даже в том случае, если их оставили лечиться дома.

Чувашии на эти цели из федерального бюджета выделены средства в размере 45,8 млн рублей. Напомним, что от ковида-19 лекарств пока нет, но препараты, которые облегчают течение болезни и снижают риск осложнений, существуют. Они прописаны в девятой версии временных методических рекомендаций, разработанных Минздравом России. Теперь больным коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении, не придется тратить деньги на покупку лекарств. Что касается пациентов стационаров, то их и до этого решения медикаментами обеспечивали бесплатно. Процедура закупки препаратов началась, сообщают в Минздраве республики. А Глава Чувашии Олег Николаев дал поручение не затягивать с проведением аукционов на закупку лекарств.