COVID-19: цифры и факты

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным на 5 ноября, в Чувашии зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала года COVID-19 заболели 10190 жителей республики. Выздоровели 8701 человек, умерли 161.

Опубликовано: 5 ноября 2020 г.


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