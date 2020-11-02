16-летняя школьница рассказала Путину о придуманном ею способе измерения уровня сахара

Одна из финалисток конкурса «Большая перемена» Елена Константинова придумала пластырь который, реагируя с потом, измеряет содержание сахара в этом поте. Информация поступает на браслет.

Владимир Путин поинтересовался, чем планирует заниматься девушка после школы.

«Я планирую связать свою жизнь с ядерной медициной, потому что меня очень интересует физика, меня интересует медицина, а еще я из атомного города, я безумно горю желанием попасть в «Росатом», и из-за этого ядерная медицина – это как раз мое», — сказала она.

«Да, и это направление у нас всегда было хорошо развито, представлено. У нас есть планы по развитию ядерной медицины. По сути дела, еще Советский Союз был, наверное, одним из пионеров в использовании ядерной медицины в силу того, что вообще ядерная отрасль развивалась у нас достаточно успешно. Первая атомная электростанция – это ведь тоже результат, который был достигнут в нашей стране. И сейчас это, конечно, одно из важнейших направлений не только по лечению онкологических заболеваний, но и по многим другим направлениям. Очень перспективное направление, очень перспективное, чрезвычайно интересное», — отметил Владимир Путин, пожелав Елене Константиновой успехов.

По информации РИА Новости