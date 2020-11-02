Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о встрече со школьниками, которые не пользуются смартфонами

Во вторник министр встретился со школьниками-финалистами конкурса «Большая перемена» в крымском «Артеке». По словам Кравцова, для полноценного развития школьника очень важно здоровье, в том числе психологическое. И в этом плане присутствие учащихся в интернете и соцсетях – это большой вызов для системы образования.

Что касается школьников, которые не пользуются телефонами, то такие нашлись в Республике Тыва, в поселении староверов.

«Встречался с ребятами молодыми, со школьниками вашего возраста, которые ни разу не видели мобильного телефона и не были в социальных сетях». – рассказал Кравцов. Отметив, что они знают, что такое гаджеты и соцсети.

Министр поделился впечатлением, что эти ребята производят очень интересное впечатление: «Чистые, добрые».

По информации портала runews24.ru