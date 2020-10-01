Запись на получение водительского удостоверения временно производится через терминалы в ГИБДД и по телефону

Технический сбой на едином портале Госуслуг по линии ГИБДД вынудил многих россиян во взаимодействии с госавтоинспекцией вернуться к формату электронной или даже живой очереди. В Чувашию, как и в другие регионы России, уже поступила инструкция о переводе подразделений в новый режим работы.

Как пояснили в Управлении ГИБДД МВД по Чувашской Республике, технические проблемы в системе возникли уже в сентябре, а в октябре произошел серьезный сбой в работе ведомственных структур с порталом Госуслуг. По этой причине граждане испытывали сложности с подачей заявки через портал на получение или замену водительских удостоверений и сбор необходимых документов для регистрации транспортных средств.

Острее всего эти проблемы почувствовали на себе водители и курсанты автошкол. «На получение водительского удостоверения я записывался на Госуслугах несколько месяцев назад и сразу же оплатил госпошлину, так выходит дешевле. Но получить права так и не смог из-за некорректной работы портала. У меня был выбор — ожидать возобновления его работоспособности либо записаться через ГИБДД и ждать в электронной очереди. Я выбрал второй вариант», — рассказал курсант автошколы Александр Возяков.

Как выяснилось, несмотря на технические работы записаться через портал Госуслуг возможно. Однако такие заявки не всегда успешно могут пройти в системе. И надежнее сейчас будет «встать» в электронную очередь или записаться по телефону. «За гражданами, которые ранее были записаны на портале Госуслуг, сохраняется возможность попасть на прием в свое время. Тем, кто по какой-либо причине не смог явиться в назначенное время, нужно будет повторно записаться», — прокомментировал начальник отдела надзора УГИБДД МВД по Чувашии Юрий Федоров.

Как пояснила начальник отделения пропаганды УГИБДД МВД по Чувашии майор полиции Людмила Белоконь, записаться в электронную очередь можно в отделениях ГИБДД, по телефону, а также через специальные терминалы, получив электронный талон. Такой формат работы был выбран в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.

Как только завершатся технические работы на портале, Госавтоинспекция вернется к привычному для граждан режиму приема заявлений. Информацию о возобновлении записи через Госуслуги можно будет найти на официальном сайте ГИБДД.

СПРАВКА «СЧ»

На данный момент в Чувашии есть три терминала, где можно получить электронный талон:

г. Чебоксарах, ул. Богдана Хмельницкого, 37, УГИБДД МВД по Чувашской Республике;

г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 5, РЭО ГИБДД ОМВД по Новочебоксарску;

Чебоксарский район, д. Сятракасы, ул. Придорожная, 3, МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике, регистрационный пункт М-7.

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