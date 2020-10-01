В Чувашии реализуется более 80 инвестиционных проектов общей стоимостью 31,5 млрд рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сегодня рассказал министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Евгений Герасимов на расширенном заседании Кабинета Министров региона.

Он отметил, что помимо мощностей Фонда развития промышленности Чувашской Республики, в котором есть около 1,6 млрд рублей, доступных для инвестиций, также можно воспользоваться федеральными преференциями.

«Мы имеем федеральный рычаг, фактически позволяющий предоставить инвестиции в нашу региональную промышленность на уровне порядка 15 млрд рублей», — уточнил министр.

В ближайшее время Минпромэнерго Чувашии планирует внести изменения в нормативные акты, чтобы изменить акценты в работе регионального Фонда развития промышленности.

В целом же ситуация по отрасли достаточно неплохая. Вклад в экономику Чувашии сферы промышленности с января по сентябрь 2020 года составил почти треть валового регионального продукта по региону.

По словам вице-премьера регионального правительства – министра экономического развития Чувашии Дмитрия Краснова, по итогам 9 месяцев 2020 года индекс промышленного производства составил 99,5%, он превышает среднероссийский показатель на 2,4%.

«То есть мы практически на том же уровне, что и по прошлому году», — сказал он.

В правительстве региона снижение в основном связывают с приостановкой деятельности предприятий в апреле-мае 2020 года из-за введения ряда ограничительных мер.

«Здесь мы идем с отставанием от прошлого года, но тем не менее лучше, чем по стране», — заметил Дмитрий Краснов.

Опубликовано: 29 октября 2020 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Король среди фрезеровщиков
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
Олег Николаев рассказал агентству "Интерфакс" о создании в Чувашии делового климата
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Чебоксары претендуют на высокое звание «Город трудовой доблести»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.