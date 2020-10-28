Совету регионального отделения Общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола — Мое Отечество», всем комсомольцам разных поколений Чувашской Республики

29 октября 2020 года исполняется 100 лет со дня создания Чувашской областной комсомольской организации.

Центральный Совет Общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола — Мое Отечество» сердечно поздравляет все поколения комсомольцев, всех жителей региона со славным юбилеем — 100-летием со дня образования комсомола Чувашии.

Комсомол Чувашии прошел большой путь от первых ячеек времен Гражданской войны до многотысячной армии активистов молодежного движения ВЛКСМ. В памяти благодарных потомков навсегда остался подвиг молодых красноармейцев-чувашей отряда Петра Крепкова, героически погибших 28 августа 1918 года в бою с белогвардейцами возле д. Малое Батырево. В 20-30-е годы комсомольцы Чувашии боролись за ликвидацию безграмотности, осваивали новые формы хозяйствования, активно участвовали в обеспечении страны продовольствием, дорожном строительстве, становлении новой индустриальной державы. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. комсомольцы вместе с коммунистами первыми шли в бой. На защиту Родины добровольно ушли 34648 комсомольцев — 90 процентов всех членов областной комсомольской организации к началу войны. Их подвиги воплотились во многих патриотических мероприятиях современной молодежи. Среди них походы по местам боевых сражений своих земляков, сооружение памятников героям войны, проведение слетов, выставок, круглых столов, выпуск литературы и развитие культурных и спортивных мероприятий. А главное, в послевоенные годы — это организация соревнования молодежных коллективов на производстве: на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве, строительстве.

Боевые традиции вдохновили комсомол Чувашии на новые трудовые победы. В 50-70-е годы особое внимание уделялось подбору и отправке тысяч юношей и девушек на Всесоюзные ударные комсомольские стройки страны, на целину, на освоение Нечерноземья, на подъем животноводства, на строительство гидроэлектростанций Сибири и на БАМ. Особое внимание уделялось Всесоюзным ударным комсомольским стройкам на территории республики: строительству Новочебоксарского химкомбината, Чебоксарской ГЭС, Чебоксарского завода промышленных тракторов, крупных животноводческих комплексов. В битве за рекордные урожаи и высокие производственные показатели в крае создавались комсомольско-молодежные коллективы, возникали различные формы соревнований и патриотических движений: «На труд — как на подвиг!», «Пятилетку — досрочно!» и другие. В 80-е годы лауреатами премии Ленинского комсомола в различных сферах науки, производства, культуры и спорта по решению ЦК ВЛКСМ и Чувашского обкома комсомола стали более сотни юношей и девушек. В разные годы активными членами Чувашской областной комсомольской организации были летчики–космонавты: дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Андриян Николаев, Герои Российской Федерации Николай Бударин и Муса Манаров.

Отрадно отметить, что наследие комсомола — студенческие стройотряды, ученические и молодежные производственные коллективы, пионеры и юнармейцы, ГТО и КВН — все эти лучшие традиции живут и в нынешних делах молодых. В этом им активно содействует областная организация воспитанников — ветеранов комсомола, которая в целом обеспечивает надежную и стабильную связь поколений и подготовку достойных граждан России.

Поздравляя со столетним юбилеем, мы желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых творческих свершений, достижений в труде, науке, культуре, спорте, в сохранении и приумножении славных традиций старшего поколения!

Здоровья и благополучия вам всем! Оставайтесь верными идеалам своей молодости!

Первые секретари ЦК ВЛКСМ разных лет:

Е.М. ТЯЖЕЛЬНИКОВ, Б.Н. ПАСТУХОВ, В.М. МИШИН