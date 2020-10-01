Юрий СУШКО: Невыполнимых задач для нас нет

Сегодня сектор наукоемкой электротехнической продукции развивается высокими темпами. Предприятия отрасли создают технику, которая по цене и потребительским свойствам может успешно конкурировать с импортными образцами. Один из ярких примеров — ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Предприятие не только демонстрирует динамичное развитие, но и активно участвует в реализации социальных программ. Об этом и о многом другом мы поговорили с генеральным директором предприятия Юрием Сушко.

— Юрий Владиславович, недавно вам вручили памятную медаль «100-летие образования Чувашской автономной области» за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики. Это оценка как вашей работы, так и деятельности всего предприятия, которое вы возглавляете, людей, работающих на нем. Каков вклад «АБС ЗЭиМ Автоматизация» в повышение устойчивости республики?

— Да, вы правильно отметили, что медаль — это оценка работы всего коллектива предприятия. Команда ЗЭиМа ежедневно доказывает, что не бывает невыполнимых задач. Что же касается вклада, то прежде всего надо отметить, что «АБС ЗЭиМ Автоматизация» — это один из крупнейших налогоплательщиков в республике. К примеру, в прошлом году уплачено чуть менее 400 миллионов рублей налогов. За девять месяцев этого года — почти 350 миллионов. Уверен, что по итогам года сумма налогов, уплаченных в бюджет Чувашской Республики, превысит 400 миллионов.

Позитивные изменения происходят по всем направлениям нашей деятельности. Растут заказы, а значит, и доходы. Да и мы не стоим на месте, расширяемся. На развитие предприятия и модернизацию производства направляется более 80 процентов прибыли. К примеру, не так давно обновился станочный парк на сумму более 130 миллионов рублей. Несмотря на сложности с эпидемиологической ситуацией в стране, этим летом запущен в работу новый автоматизированный комплекс литья под давлением. В России литейных машин такой мощности и производительности единицы.

Расширение производства и модернизация позволяют не только увеличивать объемы отгружаемой продукции, но и создавать дополнительные рабочие места. С начала года штат пополнился более чем на 50 человек. Сегодня на предприятии трудятся свыше 850 сотрудников.

Сейчас, учитывая существенный спрос на продукцию, в рамках программы импортозамещения и реализации новых проектов по НИОКР, для увеличения объема выпуска продукции, сокращения сроков изготовления ведутся переговоры с Министерством промышленности и торговли России о возможности дополнительного субсидирования закупки станков и оборудования для нашего предприятия. Кстати, федеральный министр промышленности и торговли Денис Мантуров, будучи в августе в Чебоксарах, высоко оценил продукцию «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Модернизация и расширение производства позволит создать дополнительные рабочие места.

— В одном из интервью вы как-то сказали, что ваши зарубежные конкуренты на рынке электроприводов, закупив чебоксарское изделие и разобрав его до винтика, признали: «Никогда не думали, что нам придется конкурировать с русскими…» Насколько серьезна конкуренция?

— Электроприводы чебоксарского производства славились еще в советские годы. Мы всегда были сильны в механике. Сейчас же, в условиях сложившейся внешнеэкономической ситуации, в рамках программы импортозамещения, вопрос создания конкурентоспособной продукции мирового уровня приобретает особую актуальность. И в плане реализации программы импортозамещения мы чувствуем себя вполне комфортно. Предприятие осуществляет комплексные поставки ведущим нефтегазовым компаниям России, таким как «НК «Роснефть» и «Газпром», также наши электроприводы используются на предприятиях теплоэнергетической и атомной отраслей.

Не спорю, мы отчасти перенимаем зарубежный опыт, и это позволяет нам принимать самые оптимальные технические решения, что обеспечивает наш рост. «АБС ЗЭиМ Автоматизация» участвует во всех отраслевых выставках, в том числе и в международных: «ValveWorldExpo», которая проходит в германском городе Дюссельдорф, HANNOVER MESSE в Ганновере, «Нефть и Газ» (CDYPE) в китайском Дунъин.

Мы показали мировым производителям арматуры, что и у нас есть надежные электроприводы, разработанные и адаптированные к российским условиям, обеспеченные гарантией и сервисной службой. Наши приводы работают безотказно десятки лет без серьезного обслуживания. Мы уверены в нашем качестве и постоянно подтверждаем его.

Так, совсем недавно ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» подтвердило действие полученного годом ранее Свидетельства об оценке деловой репутации в системе добровольной сертификации «Интергазсерт». В прошлом году система менеджмента качества нашего предприятия подтверждена на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018 со сроком действия до 2023 года. Конечно, высока в этом роль сотрудников предприятия, которые со всей ответственностью подходят к своей работе.

— Вы сказали, что коллектив предприятия каждый день доказывает, что не бывает невыполнимых задач. Понятно, если речь идет о людях с большим опытом. А как же молодежь, которая приходит на завод? Как она проявляет себя?

— Нужно отметить, что мы очень серьезно подходим к подбору кадров. Регулярно на наших предприятиях проходят практику лучшие студенты профильных вузов и техникумов. У нас подписаны договоры о сотрудничестве с Чувашским госуниверситетом, Чебоксарским электромеханическим колледжем. Для желающих получить высшее образование сотрудников и их детей ежегодно заключаются договоры целевого обучения с ЧГУ. Таким образом, мы формируем свой кадровый резерв. Кроме того, есть понятие «преемственность поколений». На заводе распространен опыт наставничества. Поэтому на нашем предприятии мы можем наблюдать уникальное сочетание опыта и основательности с молодостью и смелостью. На ЗЭиМе работают уникальные и целеустремленные люди, готовые к самообразованию. Многие рабочие получают высшее образование, инженерные работники регулярно проходят курсы повышения квалификации, и компания им в этом помогает. Кстати, один из наших сотрудников — менеджер Игорь Андреев — стал призером республиканского конкурса «Команда молодых лидеров» и вошел в молодежный кадровый резерв при Главе Чувашской Республики.

— А как вы мотивируете персонал? Чему сотрудники больше рады — денежной премии или похвале?

— (Улыбается). Сразу отмечу, что денежные премии и нематериальные формы мотивации дополняют друг друга. И мы используем обе формы. Каждый должен понимать, что от его личных усилий зависит его финансовое благополучие. Признание достижений — это признание, что его действительно ценят. Так, многие наши сотрудники отмечены государственными наградами. Среди них есть заслуженные и почетные машиностроители, немало заслуженных работников промышленности Чувашии. Ежегодно представители предприятия награждаются Почетными грамотами Минэкономразвития Чувашии, администрации города Чебоксары, Ленинского района столицы, Министерства промышленности и торговли РФ. Вручение наград стимулирует профессиональный рост всех сотрудников и способствует развитию предприятия.

Есть на ЗЭиМе и корпоративные традиции поощрения. Каждый месяц выбираем «Лучшую бригаду», по итогам года мы торжественно награждаем «Лучших сотрудников», ко Дню машиностроителя за многолетний труд сотрудникам присваивается звание «Ветеран завода».

Безусловно, сотрудники предприятия ощущают и социальную заботу о них. У нас есть отдельные премии юбилярам, все работники получают подарки на Новый год, мужчины — к 23 февраля, женщины — к 8 марта.

Большое внимание мы уделяем физической культуре и спорту. Здоровый образ жизни для наших сотрудников — норма, полезная привычка, давно ставшая неотъемлемой частью корпоративной культуры. На территории предприятия работает фитнес-зал. Наши сотрудники ежегодно участвуют в спартакиаде «АБС Электро», компании, которая носит титул неоднократного победителя республиканских смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Мы не только сами активно занимаемся спортом, но и спонсируем взрослые и детские команды, финансируем поездки на крупные соревнования.

— Коллектив «Советской Чувашии» не понаслышке знает, что ЗЭиМ — социально ориентированное предприятие. Ежегодно вы поддерживаете нашу эстафету и даже были ее генеральным партнером. Какие благотворительные проекты были реализованы еще в этом году?

— У группы компаний «АБС Электро», куда входит наше предприятие, есть свой благотворительный фонд. Ежегодно им реализуется множество социальных проектов в Москве и Чебоксарах. «АБС Электро» сотрудничает с Чебоксарско-Чувашской епархией, Чебоксарским детским домом, домом ребенка «Малютка», Кугесьской специальной (коррекционной) школой-интернатом и многими другими организациями.

Сейчас на средства фонда оборудуется кабинет с гидромассажем для детей в специализированном доме ребенка «Малютка». Закупаются бактерицидные рециркуляторы, конструкторы и тематические обучающие карточки для Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Безусловно, не осталась компания в стороне и в период пандемии. Если говорить о масштабах, то только в Чебоксарах с апреля проведено 11 благотворительных акций: оказана помощь более 200 детям из социальных учреждений и 240 медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Поддержку в период активной фазы эпидемии получили более 1000 пожилых граждан и ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в рамках акций передано свыше 5,5 тысячи средств индивидуальной защиты, закуплено более 35 единиц медицинского оборудования, несколько сотен продуктовых наборов.

— Пандемия стала глобальным экономическим и социальным вызовом для всех предприятий. ЗЭиМ же остался на плаву. Как удалось адаптироваться к новым условиям?

— Указом Главы Чувашии наше предприятие включено в перечень крупных, экономически или социально значимых организаций Чувашии, который утвержден распоряжением Кабинета министров. Поэтому мы ввели предупредительные меры, не останавливая рабочие процессы. Конечно, были минимизированы визиты на производство и совещания в офисе. Но мы успешно выполнили свою производственную программу и обеспечили своевременную отгрузку по контрактам.

Снова вернусь к социальной ответственности. В условиях пандемии особое внимание мы уделяем безопасности сотрудников. На предприятии введены меры по соблюдению санитарно-эпидемиологического контроля согласно рекомендациям оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции: сотрудники старше 65 лет отправлены на оплачиваемый больничный, на входе измеряется температура, установлены санитайзеры и рециркуляторы.

Особое внимание уделено питанию. С апреля в столовой организовано бесплатное питание для всех сотрудников в одноразовых ланч-боксах с соблюдением мер по необходимому социальному дистанцированию до и в момент приема пищи.

— Сама ситуация отразилась как-то на настроении людей, на особенной «зэимовской» атмосфере — неординарности, с которой решаются задачи на предприятии, ответственности за конечный результат? Увлеченность работой не снизилась?

— Дух остался. Скажу больше. Зэимовцы в очередной раз доказали, что готовы и могут работать с полной ответственностью в любой ситуации. Я всегда был уверен в наших сотрудниках, сейчас эта уверенность только окрепла.

Фото предоставлено ОАО «АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

ЗЭиМ входит в перечень крупных, экономически или социально значимых организаций Чувашии.