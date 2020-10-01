Владимир Федоров: «Агростартап» придал мне ускорение…

С 2012 года Минсельхозом Чувашии оказывается государственная поддержка в форме гранта для начинающих фермеров и семейных ферм. В 2019 году появился новый грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап» в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Для фермера это прекрасная возможность сделать рывок в развитии своего хозяйства. С помощью гранта можно приобрести, реконструировать или модернизировать производственные объекты, обновить машинный парк, увеличить поголовье животных. В итоге это способствует созданию дополнительных рабочих мест, повышению доходов сельчан, развитию сельских территорий в целом. Не зря грантовая поддержка пользуется все большей популярностью на селе, в том числе у молодежи. Обладателями грантов с 2012 года на поддержку начинающих фермеров, семейных ферм и «Агростартапа» стали 458 фермеров республики.

Для реализации своей продукции фермеры и личные подсобные хозяйства объединяются в кооперативы. Минсельхоз Чувашии с 2016 года также осуществляет господдержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Эта форма сравнительно новая, за четыре года гранты получили 14 кооперативов. Кроме того, Минтруд осуществляет адресную социальную помощь на основании социального контракта в виде единовременной материальной поддержки гражданам для ведения предпринимательской деятельности. Размер данной помощи — 250 тыс. рублей.

Фермер из Моргаушского района Владимир Федоров — один из получателей гранта по программе «Агростартап». Как данная поддержка помогла ему, глава фермерского хозяйства рассказывает в свой профессиональный праздник — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

— Моя биография, наверное, характерна для многих сверстников, родившихся в середине 1980-х годов. Пора взросления и выбора профессии пришлась на непростые перестроечные 1990-2000-е годы, когда молодежь получала одно образование, а далее осваивала подчас иное дело. Такое выпало и мне, о чем не сожалею.

На свет я появился в деревне Чуманкасы в 1984 году. Школу окончил в Моргаушах, а в Чувашском университете получил диплом юриста. Потом была армейская служба, а после демобилизации — в системе УФСИН. Дослужившись до капитана, ощутил желание резко сменить курс и в 2014 году вернулся домой, в деревню, чтобы заняться крестьянским делом.

С чего начать? Конечно, с земли — взял в аренду небольшую площадь под зерновые, отсеялся опять же на арендованной технике. Через год расширился, технику прикупил — не новую, конечно, но все же уже собственную. Еще год спустя посевная площадь выросла до 10 гектаров, а сейчас у меня уже 170 гектаров. Занялся вдобавок выращиванием картофеля, капусты. Склад под зерно взял в аренду.

Денежки, что называется, зашевелились в кармане, но, чувствую, маловато для дальнейшего развития. В своей фермерской среде общаемся плотно — стало известно мне о грантах, выделяемых Минсельхозом республики по разным программам в целях фермерской поддержки. На сайт министерства захожу регулярно, в 2019 году тоже решил поучаствовать в конкурсе на получение гранта по программе «Агростартап».

Самому подготовить бизнес-план для представления в комиссию оказалось не вполне по силам — обратился за помощью в КУП ЧР «Агро-Инновации». Очень благодарен его специалистам, не отказывающим в поддержке, за квалифицированную, полновесную помощь. И на месте, в районной и поселенческой администрациях, пришлось оформлять немало справок и документов — и тут не было волокиты. На все про все отводится один месяц, за который без проблем уложился. Далее последовали процедуры в комиссии Минсельхоза. В итоге я получил 2,6 миллиона рублей гранта.

Как и намечал, на эти средства я существенно обновил свой технический парк. Первым делом купил новый трактор, грузовой прицеп к нему, а также опрыскиватель, культиватор, дисковую борону. Новая техника — это более высокое качество обработки почвы, сева культур, в итоге — более высокие урожаи. В 2019 году с каждого гектара я получил в среднем 30 центнеров зерна, в нынешнем удержал эту высокую планку. Картофель также хороший уродился — 250 центнеров с гектара собрал. По бизнес-плану должен был посадить 5 гектаров, а посадил 5 с половиной. И не прогадал — цена закупки на клубни нынче достаточно выгодная, до 13 рублей за килограмм. А полновесный урожай, с прибылью реализованный — это залог благополучия моей семьи. И не только — мое хозяйство дает несколько рабочих мест односельчанам, что также меня удовлетворяет. И все это — благодаря своевременной грантовой поддержке.

Каждый из нас — кузнец своего счастья. Я убедился, что свою судьбу можно развернуть в сторону строительства собственного благополучия. Труд на земле нелегок, за сравнительно небольшой срок фермерской работы приходилось сталкиваться с массой форс-мажорных обстоятельств, преодолевать себя. Но теперь знаю, что государство не оставит без опоры сельских предпринимателей. В любое время я могу обратиться в Минсельхоз за консультацией. В сегодняшний профессиональный праздник поздравляю своих коллег, желаю всем плодородной земли, хорошей погоды.

Фото из личного архива фермера

Владимир Федоров поставляет на прилавки и витаминную продукцию.