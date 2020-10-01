Ветераны АПК рассказали Главе Чувашии о проблемах села и путях их решения

Предложения возьмут на вооружение

О чем болит душа у тружеников села? Разговор на эту тему состоялся в Доме правительства накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в республике. О проблемах отрасли и своем видении их решения на встрече с руководителем региона Олегом Николаевым говорили люди, посвятившие делу развития села всю свою жизнь, — ветераны агропромышленного комплекса Чувашии, представители одноименной общественной организации.

Отметив несомненные успехи аграриев республики и положительные изменения в этой сфере, — сбор зерна в этом году составил рекордные более 900 тысяч тонн («второй в истории» республики случай такого обильного урожая, подметил и.о. председателя Союза ветеранов АПК Чувашии Александр Самылкин), субсидии на приобретение сельхозтехники и дотации на содержание коров, снижение процентных ставок по сельской ипотеке, строительство дорог, ФАПов, клубов и реконструкцию районных больниц — аксакалы отрасли считают, что нерешенных вопросов на селе еще довольно много.

Одной из главных, по их мнению, остается проблема неиспользуемых земель сельхозназначения. Справиться с этой задачей, как отметил председатель Аликовского союза ветеранов АПК, в прошлом председатель колхоза Николай Сергеев, помогла бы поддержка государства — выделение определенной суммы из бюджета на освоение одного гектара такой земли. Требуют хозяйской руки и плотины. «В Аликовском районе мы в свое время построили 33 плотины, сегодня все они запущены, — обозначил проблему Николай Сергеев. — Нет хозяина — нет внимания». В таком же состоянии и лесные массивы. «В нашем районе леса 7% всего занимают, но, прямо скажем, заходить в них дико. Хоть и принят закон о валежнике, но так как республика газифицирована, дела до него нет», — также отметил Николай Макарович.

Не может не вызывать сожаления и такая проблема, как отток населения из деревень, посетовали ветераны. В том же Аликовском районе еще в 1970-е годы проживало более 32 тысяч человек, а сегодня — не более 15 тысяч. Переломить ситуацию, по их мнению, помогла бы поддержка личных подворий — как в отношении домашней живности, так и заготовки кормов.

СПРАВКА «СЧ» Союз ветеранов АПК Чувашии создан в 2012 году. Сейчас в его рядах около 500 человек со всей республики.

О важности наведения порядка в природопользовании говорил и почетный председатель Союза ветеранов АПК Василий Шадриков: «Везде должен быть порядок: в городе ли, на селе ли, — отметил Василий Яковлевич. — Земли пустующей не должно оставаться в Чувашии. Если мы этого добьемся, у нас будет культура земледелия. Не должно быть зарослей бурьяна, запущенных подворий, водоемов, лесов. А начать нужно с придорожных полос, чтобы была красота, чтобы радовал даже газон».

Василий Шадриков также предложил вернуться к идее создания кооперативов по заготовке и хранению продукции и попросил разобраться с торговыми сетями, которые «губят» местных товаропроизводителей.

«За последние три года в нашей деревне ни одного ребенка не родилось», — сообщил председатель моргаушского Союза ветеранов-аграриев Валерий Вязов, житель моргаушской деревни Семенькасы, а вместе с тем обозначил и еще одну проблему — нехватку кадров на селе. «Есть газ, асфальтированная дорога, рядом школа и детский сад, но пустуют дома, нет молодежи», — рассказал сельчанин. Привлечь молодые кадры в деревню помогла бы достойная зарплата — «не 10-15 тысяч, а минимум 30-35 тысяч надо молодому специалисту».

Изложив свое видение проблем, ветераны аграрной отрасли выразили готовность включиться в их решение. В частности, участвовать в мероприятиях по реализации Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2025 года, где они отражены. «Думаю, наши ветераны не останутся в стороне. Приложим все силы для развития сельского хозяйства», — сказал Александр Самылкин.

«Чувствуется ваше огромное желание помочь», — обратился к ветеранам Олег Николаев. Он отметил, что у аграрной отрасли в Чувашии есть огромный потенциал: совершенствуются меры региональной поддержки, особое внимание уделяется внедрению передовых технологий, развитию глубокой переработки продукции и перспективным направлениям семеноводства. В свою очередь уровень развития сельского хозяйства напрямую влияет на качество жизни сельчан. Остановился Глава Чувашии и еще на одном важном моменте — вовлечении чувашских аграриев в экспорт сельхозпродукции, развитии в Чувашии российского «зеленого бренда».

Поблагодарив ветеранов-аграриев за то, что они не дают «расслабиться», отраслевой министр Сергей Артамонов сообщил о разработке проекта по созданию крупного комплекса по первичной переработке картофеля. Его предполагают разместить на трассе М-12.

Весомая поддержка ожидает и животноводство. Так в республике в этом году введена дополнительная государственная поддержка при строительстве и модернизации животноводческих комплексов молочного направления, молочных ферм. В период «большого молока» в Чувашии в этом году впервые выплачивались субсидии на каждую корову. Следующий шаг — увеличение доли искусственного осеменения КРС с нынешних 37% до 100%. Поддержал министр и предложение ветеранов создавать кооперативы по сбыту продукции, производимой в личных подворьях. Такую работу уже ведут в Батыревском, Яльчикском и Комсомольском районах.

Фото Максима Васильева

Ветераны АПК подняли на встрече много злободневных тем. По мнению аликовца Николая Сергеева, решения требуют проблемы неиспользуемых земель, запущенных плотин и оттока жителей из деревень.