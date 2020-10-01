Уникальную семейную фотографию Ивана Яковлева получил в подарок Анатолий Аксаков

Дом в Соломенной сторожке

«Когда Иван Яковлевич с женой Екатериной Алексеевной перебрались в Москву, сначала они остановились у сына Алексея, — вспоминает правнучка просветителя Екатерина Павлова. — Но у него было плохо с жилплощадью. И тогда Лидия Некрасова, дочь Яковлевых, взяла их к себе, и они переехали в район Соломенной сторожки, это рядом с Тимирязевской академией».

Произошло это в Москве, во время установки на могиле просветителя на Ваганьковском кладбище новой надгробной плиты (работал над ней скульптор Владимир Нагорнов). В церемонии, кроме Аксакова, участвовали полпред Чувашии при Президенте РФ Петр Чекмарев, вице-президент Чувашского национального конгресса Юрий Зорин и потомки просветителя — правнук Владимир Павлов и праправнучка Любовь Ордынская. Родственники Ивана Яковлева и подарили депутату раритетный снимок.

Чуть позже в соцсетях Анатолий Аксаков пояснил, кто изображен на старинной фотографии. Это Иван Яковлевич Яковлев и его супруга Екатерина Алексеевна Яковлева — они сидят на крылечке дома. Рядом, пишет Аксаков, стоят Екатерина Алексеевна Некрасова (внучка), Дмитрий Алексеевич Некрасов (внук), Анна Алексеевна Некрасова (внучка, бабушка Михаила Ефремова), Алексей Дмитриевич Некрасов (зять) и Алексей Алексеевич Некрасов (внук). А фотографировала их дочь просветителя, Лидия Ивановна Некрасова. Сделан снимок в начале 1920-х годов в Москве, в Соломенной сторожке.

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