В Чувашии объявят конкурс на разработку эскиза памятной медали

Более 20 вопросов было рассмотрено на очередном заседании Кабмина Чувашии

Открылось заседание с рассмотрения проекта положения о порядке проведения конкурса на разработку эскиза памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Организатором конкурса является Администрация Главы ЧР, необходимые работы будут оплачиваться за счет республиканской казны. В список госнаград эта медаль не войдет, а станет просто поощрительной.

Глава Чувашии Олег Николаев, под руководством которого проходило заседание правительства, сообщил, что в следующем году в республике будет установлен монумент в честь трудового подвига советского народа. На совещании в Минкультуры России, в котором принимала участие вице-премьер — и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева, достигнута договоренность о том, что монумент будет отнесен к объектам федерального значения.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Вопрос празднования трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей для нас является очень важным. Здесь уже достаточно большая работа запущена. И просьба действовать планомерно».

В рамках принятых ранее решений об индексации предлагается повысить денежное довольствие работников отдельных бюджетных учреждений на 3%. На такую же величину будут повышены нормы расходов на организацию и проведение спортивных мероприятий и обеспечение питанием спортсменов в училищах олимпийского резерва и центрах спортивной подготовки. Как пояснил министр физической культуры и спорта Василий Петров, действующие нормы расходов не индексировались с 2013 года.

Для развития спорта в нынешнем году предполагается разработать проектно-сметную документацию по строительству лыжероллерной трассы и реконструкции двух футбольных полей. Тут Олег Николаев поднял деликатную тему. Бывает так, что республика готовит, растит спортсмена — и вдруг, как только он достигнет заметных результатов, оказывается, что выступает он уже не за Чувашию, а за другой регион. «Мне кажется, это не совсем справедливо, — сказал Олег Алексеевич. — Надо бы в кратчайшие сроки все проанализировать и принять соответствующие решения». «Совершенно согласен с вами. Мы над этим работаем», — откликнулся министр физкультуры и спорта Василий Петров.

Подвергается изменениям и госпрограмма «Содействие занятости населения». По понятным причинам число безработных в последнее время выросло, возросли и социальные выплаты из федерального бюджета. На их росте сказались также увеличение максимального размера пособия по безработице до уровня прожиточного минимума, выплаты пособий индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта в связи с мерами, продиктованными коронавирусной пандемией, а также дополнительные выплаты безработным, воспитывающим несовершеннолетних детей. Если сравнивать объемы финансирования социальных выплат безработным, то в прошлом году он составил в республике 339 млн рублей. А с начала нынешнего года, с учетом всех мер поддержки, достиг уже 1,4 млрд рублей, сообщила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова.