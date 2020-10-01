Чебоксары — в числе популярных центров лечебного туризма

По данным Всемирной туристской организации при ООН, по привлекательности медицинского и оздоровительного туризма Россия занимает пятое место в мире.

Но вот по реализации этого потенциала — всего лишь 59-е. К нам едут лечиться в основном бывшие граждане СССР, обеспеченные граждане СНГ, а также ближайшие восточные соседи — в частности, жители КНР. А лидерами международного рейтинга сегодня являются Канада, Сингапур и Япония.

Но если для иностранцев есть объективные сложности, россиянам ничто не мешает лечиться в других городах своей страны, сообщает портал «Медицина и здоровье». Среди преимуществ внутреннего медицинского туризма можно выделить отсутствие языкового барьера и необходимости оформлять визу, привычную пищу и сравнительно невысокие цены на медицинские услуги.

«Среди самых популярных центров лечебного туризма в России можно выделить Москву и Санкт-Петербург, Новосибирск, центр травматологии и ортопедии Илизарова в Кургане, МНТК «Микрохирургия глаза» (центры Федорова) в Волгограде, Краснодаре, Чебоксарах, Новосибирске… По нашим данным, среднестатистический внутренний медицинский турист — женщина, которая снимает жилье на 5-6 суток, — говорит руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. — Обычно она ищет жилье на 2-3 человек и платит около 3600 рублей в сутки».