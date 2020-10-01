Тотальный диктант пройдет в Национальной библиотеке, ЧГУ и музее космонавтики в Шоршелах

В библиотеке мест уже нет

В минувшую пятницу, как уже сообщала «Советская Чувашия», в Чебоксарах началась выдача фирменных бланков и ручек для участников Тотального диктанта. Ее, напомним, организаторы акции грамотности проводят для тех, кто будет писать дома — в новом для Тотального диктанта формате #пишемдома. В ближайшие три дня — во вторник, среду и четверг — раздача «тотальной канцелярии» продолжится. Пункт располагается в Национальной библиотеке, часы его работы с 14.00 до 16.00.

Те же, кто пожелает проверить свое знание русского языка в привычных для Тотального диктанта аудиториях (в Чебоксарах это Национальная библиотека и ЧГУ имени И.Н. Ульянова), в этом году, как сообщил региональный координатор акции Андрей Обжогин, обязательно должны зарегистрироваться на площадки на сайте totaldict.ru. Делается это для того, чтобы ограничить в аудиториях количество людей: если в предыдущие годы в университетские залы приходило больше шестисот пишущих, то в этот раз их не должно быть больше трехсот человек.

Регистрация на сайте уже открыта — записаться можно вплоть до старта Тотального диктанта, до 14.00 17 октября. К слову — одна из площадок, в Национальной библиотеке, уже заполнена. Места там разобрали в первые два дня с момента открытия записи в Интернете. А вот в госуниверситете площадки еще свободны. Здесь, напомним, диктант будут писать в Точке кипения в корпусе «Е» (Московский проспект, д. 29) и в Новом корпусе (улица Университетская, д. 38). Пока есть места и на других площадках: в гимназии №6 в Новочебоксарске и в Музее космонавтики в селе Шоршелы.

На родине Андрияна Григорьевича Николаева диктант, кстати, будут писать впервые. Место это выбрано не случайно: текст нынешнего Тотального — о космосе. Автор, писатель из Сибири, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов посвятил его основоположнику русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому. В качестве «диктатора» в музее космонавтики выступит учитель русского языка Шоршелской школы.

И еще одна важная информация для тех, кто хочет написать Тотальный диктант на «отлично». Как подсказал Андрей Обжогин, в группе акции «ВКонтакте» сейчас разбирают 12 слов Тотального диктанта со сложным написанием, которые встретятся в тексте диктанта. Правописание таких слов как «калитка», «цивилизация», «сверстник», «кринолин» и других организаторы объясняют креативно и интересно.

Координаторами акции в республике являются Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».