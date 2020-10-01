Минстрой Чувашии проведет встречу с дольщиками СК «Лидер» в среду, 14 октября

Поручение разъяснить дольщикам перспективы банкротства компании-застройщика дал Глава Чувашии Олег Николаев. Обеспечение прав дольщиков компании «Лидер», в отношении которой на прошлой неделе было принято решение начать процедуру банкротства, обсудили в понедельник на еженедельном совещании в Доме Правительства.

«Давайте пройдемся по всем объектам. – обратился к коллегам руководитель региона. – Нужна четкая «дорожная карта» для ускорения процесса достройки объектов, чтобы каждый дольщик понимал, когда он получит квартиру, на которую рассчитывал».

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев ответил, что на встрече в среду, 14 октября, участники долевого строительства получат информацию, в какие сроки будет происходить процесс банкротства компании и каким образом это будет реализовываться.

Напомним, в июле Глава Чувашской Республики Олег Николаев встречался с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым. Они обсудили пути решения вопросов «недостроя» в Чувашии.