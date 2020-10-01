Опрос: надо ли запрещать левый поворот с Богдана Хмельницкого на Фучика?

Портал городских референдумов собирает мнения чебоксарцев по вопросу «Нужно ли запрещать левый поворот с ул. Б. Хмельницкого (от мкр. Садовый) на ул. Фучика (в направлении Сугутского моста)». Администрация города Чебоксары сообщает, что проголосовать можно на портале «Открытый город» до 16 октября.

Вопрос возник в связи с тем, что с 3 октября светофор на пересечении ул. Ю. Фучика и ул. Б. Хмельницкого работает по-новому. Изменение пофазного движения по ул. Б Хмельницкого на однофазное увеличило пропускную способность дороги по ул. Б. Хмельницкого. Но на этом участке есть левый поворот в сторону Сугутского моста.

В случае запрета левого поворота с ул. Б. Хмельницкого на ул. Фучика ездить можно будет по другим дорогам: по ул. Б. Хмельницкого, ул. Дементьева, пр. Г. Айги, развязка, Сугутский мост.