В «Присурском» подвели итоги очередной «переписи» животных

Медведей сосчитали на минполосе

Ученые с помощью волонтеров — бывших дружинников Молодежной экологической дружины Чувашской Республики пересчитали медведей и птиц из отряда куриных.

Для учета косолапых выделен сентябрь. В эту пору медведи активно бродят по лесу, ищут еду, чтобы накопить жирок на долгую спячку. Только вот на траве да на опавшей листве отпечатки лап не остаются. Приходилось определять «хозяев леса» по скудным следам их жизнедеятельности — случайным отпечаткам ступни на грязи, заломанной яблони…

Нынче проблема получила неожиданное решение в образе нового дискового культиватора, который заповедник приобрел для пропахивания минерализованных полос. Раньше эти противопожарные полосы проделывали плугами, они получались глубокими, но не широкими. А культиватор расширил их почти до двух метров, превратив в настоящие контрольно-следовые полосы, как на государственной границе. На них четко отпечатываются следы всех прошедших. И теперь обход минполос стал основой учета медведя в заповеднике. Результаты показали: численность косолапых в «Присурском» остается стабильной.

А вот глухарей, тетеревов и рябчиков поубавилось, сообщают сотрудники заповедника, предполагая, что причина в кабанах. За лето они размножились, и это повлияло на численность птиц, гнездящихся на земле.

Фото prisursky.ru

На такой минполосе хорошо читаются следы любого зверя.