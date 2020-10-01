Школы Чувашии тестируют образовательную платформу

Школы Чебоксар, Канаша, Новочебоксарска и села Аликово тестируют новую образовательную платформу Microsoft Teams. По словам руководителя Мининформполитики Чувашии Михаила Анисимова, предлагаемая цифровая площадка выполняет несколько задач: проверку и оценку знаний учащихся, запись урока и даже ответ у цифровой доски. Минобразования Чувашии напоминает, что пока в регионе ничто не предвещает возвращения школьников на «дистант», однако соглашается, что онлайн-формат — неплохое дополнение к традиционному образовательному процессу. По мнению заместителя руководителя Минобразования Чувашии Алевтины Федоровой, онлайн-обучение можно применять во время всплесков сезонных заболеваний для детей, остающихся из-за недомогания дома, и тех, кто находится на длительном лечении в стационарах.
Опубликовано: 8 октября 2020 г.
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