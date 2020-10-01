Росреестр предупреждает: получать выписки из ЕГРН на сторонних сайтах чревато серьезными проблемами

Вместо необходимого вам документа можно получить «филькину грамоту» или просто потерять деньги.

В Управлении Росреестра по Чувашии напоминают: бумажную выписку из ЕГРН можно получить только в офисе МФЦ. Уже через три дня на руки вам выдадут заветный документ с подписью и печатью. В зависимости от вида запрашиваемой информации стоимость такой справки для физического лица составит от 460 до 2080 рублей.

Если вам обещают выдать бумажную выписку в любом другом месте, вы попадете в лапы аферистов.

Пару лет назад в Чебоксарах некие предприимчивые люди прямо в шаговой доступности от здания Управления Росреестра по Чувашии открыли собственный офис по выдаче информации из ЕГРН. Не поленились даже нарисовать стрелочки, указывающие дорогу от официального органа. «Мы не знаем, были ли граждане, кто повелся на уловки нечистых на руку дельцов, потому что своевременно забили тревогу. Но ведь не исключено, что подобный офис может появиться в любой другой точке города. Так что будьте бдительны», — предупреждают граждан в Росреестре.

Электронные сервисы — тоже не панацея. Наоборот, здесь надо соблюдать двойную осторожность. Официальную информацию из реестра недвижимости можно получить, только воспользовавшись онлайн-сервисами Росреестра (www.rosreestr.gov.ru) и Федеральной кадастровой палаты (www.kadastr.ru). Все другие сайты действуют незаконно и не отвечают за подлинность предоставленных сведений.

Понять, что вас обманывают, в Сети бывает непросто. Современные мошенники размещают у себя символику Росреестра, действуют под схожим доменным именем, отличаясь от официального адреса на одну букву. Кто-то использует удвоенные буквы либо приписку online. Часто такие псевдоресурсы размещают на своих сайтах прайс-листы, рекламу, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты. Чтобы заманить клиентов, предлагают услуги по заниженной стоимости. Могут представлять себя в качестве «агентов» госоргана. На сайтах-«двойниках» пользователи не могут зарегистрироваться при помощи своей учетной записи на Едином портале госуслуг, предлагающем удобный электронный сервис «Личный кабинет».

По словам руководителя Управления Росреестра по Чувашии Екатерины Карпеевой, это ведомство активно способствует блокировке лжесайтов. Только с начала года на основании судебных постановлений Роскомнадзор «перекрыл кислород» 34 интернет-площадкам, выдававшим от имени Росреестра выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Поэтому необходимо быть осторожными и предельно внимательными, заказывая сведения из ЕГРН с помощью электронных сервисов. Из-за нечестности нерадивых «предпринимателей» можно лишиться не только денег, но и недвижимости.