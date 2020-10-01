Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН
президент общероссийской общественной организации «Опора России»

«В Минэкономразвития разработана программа «Вовлечение в предпринимательство», которая поможет людям открыть свое дело. Обучение будет бесплатным и пройдет на базе центров «Мой бизнес», созданных в рамках нацпроекта во всех регионах. Пилотные курсы запустят в 15 субъектах, среди которых Смоленская и Владимирская области, Калининград и Чувашия, однако потом эксперимент может быть масштабирован на всю страну. Обучающие программы для безработных существовали и раньше, но во многом были неактуальными. Сейчас их планируется объединить и актуализировать в рамках федпроекта. Если качество образования будет высоким, количество новых бизнесов к 2024 году может значительно превысить 1,2 тысячи».

Опубликовано: 7 октября 2020 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Олег Николаев провел первое заседание правительства республики в обновленном составе
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.