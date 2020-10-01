АЛЕКСАНДР КАЛИНИН

президент общероссийской общественной организации «Опора России»

«В Минэкономразвития разработана программа «Вовлечение в предпринимательство», которая поможет людям открыть свое дело. Обучение будет бесплатным и пройдет на базе центров «Мой бизнес», созданных в рамках нацпроекта во всех регионах. Пилотные курсы запустят в 15 субъектах, среди которых Смоленская и Владимирская области, Калининград и Чувашия, однако потом эксперимент может быть масштабирован на всю страну. Обучающие программы для безработных существовали и раньше, но во многом были неактуальными. Сейчас их планируется объединить и актуализировать в рамках федпроекта. Если качество образования будет высоким, количество новых бизнесов к 2024 году может значительно превысить 1,2 тысячи».