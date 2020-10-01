Урожайность зерновых в Чувашии достигла рекордных за всю историю 32,2 центнеров с гектара

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Такова предварительная урожайность зерновых и зернобобовых культур нынешнего года в республике. Такой показатель в истории сельского хозяйства Чувашии достигается впервые.
Нынешний успех чувашских земледельцев отмечался на совещании по вопросам АПК республики, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов с участием вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова и руководителей ведущих организаций отрасли. На встрече были затронуты проблемы и перспективы наличия отечественного семенного материала, кредитование фермерских хозяйств и оборот земель сельхозназначения, а также фитосанитарной деятельности на территории региона.

Опубликовано: 5 октября 2020 г.


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