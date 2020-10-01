На ледокол «Арктика» установят шумерлинские трансформаторы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Шумерлинская корпорация «Проект-техника» поставляет трансформаторы морского исполнения для универсальных атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика», «Сибирь и «Урал». Недавно компания заключила соответствующий договор. Новостью поделился на своей странице в ВКонтакте министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

В своем сообщении он посетовал, что жители республики зачастую не знают о деятельности чувашский компаний. Между тем, подобные проекты говорят, что предприятия региона выходят на мировой судостроительный уровень.

 

Фото tass.ru

Опубликовано: 5 октября 2020 г.


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