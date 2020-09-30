Ценой своей жизни летчик спас жителей деревни Чандрово

Погожий воскресный день поисковики отряда имени Героя Советского Союза Зои Парфеновой Чувашского кадетского корпуса ПФО использовали для приведения в порядок могилы летчика Степана (Семена) Красного, разбившегося 5 февраля 1942 года рядом с деревней Чандрово при выполнении учебного полета на истребителе ЛаГГ-3. Долгие годы его могила была утеряна и не ухожена. А найти ее удалось благодаря публикации в «Советской Чувашии».

…Эта история берет начало еще в 1941 году. После бомбардировки города 4 ноября германским самолетом дислоцированный в Чебоксарах 1-й запасной истребительный полк, оснащенный истребителями ЛаГГ-3, получил приказ держать один самолет готовым к немедленному взлету для отражения возможного повторного налета вражеской авиации.

Навыки, необходимые в воздушном бою, отрабатывались в учебных полетах. Во время выполнения одного из таких полетов 5 февраля 1942 года у летчика-истребителя Степана Красного на борту самолета сложилась нештатная ситуация — машина вошла в неуправляемый штопор и стала падать, вращаясь вокруг своей оси. Пилоту оставалось только одно — покинуть обреченную машину на парашюте. Но под крыльями самолета была деревня Чандрово. И летчик сумел увести машину в сторону, ценой своей жизни спас жителей деревни…

Это было в 15 часов 52 минуты. А через пару часов в городском доме офицеров (он размещался в здании старого дома пионеров) медсестра из эвакогоспиталя 3056 Валентина вглядывалась в лица входивших военных, ждала своего знакомого, отправившегося в учебный полет. Но его друзья-летчики принесли страшную весть: «Разве ты не знаешь, он сегодня разбился…»

Потом была учеба в Ленинграде, долгая жизнь… Валентина вышла замуж, но забыть своего летчика так и не смогла. И даже установила плиту на его могиле на кладбище на Богданке. Однажды она рассказала эту историю сотруднице Чебоксарского бюро путешествий и экскурсий Зинаиде Шалфеевой. И именно Зинаида Ивановна много лет спустя прочитала в нашей газете статью «Взрыв за Журавлиным болотом», в которой упоминался и погибший летчик самолета ЛаГГ-3 Степан Красный. Шалфеева сразу же связалась с автором статьи, а затем помогла поисковикам найти затерянную на старом городском кладбище могилу летчика…

Самой Валентины, увы, уже нет в живых. Нет на могиле и установленной ею плиты — то ли разрушилась она, то ли украли. Сейчас поисковики кадетского корпуса планируют установить на месте захоронения отважного летчика памятный знак.

ОТ РЕДАКЦИИ Почему в начале статьи летчик назван двумя именами — и Степаном, и Семеном? Согласно данным, хранящимся в Подольском архиве Минобороны РФ, разбившегося рядом с деревней Чандрово летчика звали Степан Питыч Красный. А Валентина в своих рассказах подруге всегда называла его Семеном. В этой путанице поисковикам тоже предстоит разобраться.

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Поисковики Чувашского кадетского корпуса взяли на себя ответственность за сохранение памяти летчика Степана Красного.