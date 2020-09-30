Прокуроры республики направили в суд более 30 исков в защиту жилищных прав детей при использовании материнского капитала

Как показали проверки, граждане нередко нарушают законодательство, забывая о несовершеннолетних, которые имеют право на свои доли в приобретаемом взрослыми жилье с использованием маткапитала. Есть факты, когда папы и мамы, купив жилье и не оформив положенные детям доли, впоследствии были лишены родительских прав. По итогам проверок прокуратуры восьми районов республики, Ленинского и Калининского районов Чебоксар, Новочебоксарска в сентябре направили в суд 31 иск в защиту жилищных прав детей, преимущественно о выделении им долей в праве собственности на жилье, приобретенное их родителями с использованием средств маткапитала.