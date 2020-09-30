1 октября вступил в силу ряд нововведений

Так уж повелось, что новые законы, правила или изменения в них чаще всего вступают в силу с начала года или квартала. Наверное, потому что для отчетности удобнее. Но и начало рядового в этом смысле месяца тоже может стать точкой отсчета для какой-нибудь новации — очень для кого-то важной. Вот и нынешний октябрь тоже принес в нашу жизнь немало перемен.

В магазины с ящиками не пустят

Кого из нас не останавливали в людных местах — возле супермаркетов, в подземных переходах, в маршрутках юноши и девушки с прозрачными боксами для пожертвований? «Собираем средства на спасение тяжелобольного ребенка. Подарите ему жизнь!» — призывают они. На копилку наклеена фотография этого самого ребенка, контактные телефоны родителей, номер лицевого счета…

На заре такого собирательства не было недостатка в желающих помочь маленькому страдальцу. Но после просветительской работы в средствах массовой информации жертвователей поубавилось. Выяснилось, что подобным образом работают подозрительные организации–однодневки, а то и вовсе мошенники, прикрывающиеся фальшивыми просьбами о помощи.

С 5 октября им решено поставить заслон, сделав систему сбора пожертвований максимально прозрачной. Использовать ящики для пожертвований вправе будут только некоммерческие организации, в чьих учредительных документах значится благотворительная деятельность. При этом некоммерческая организация должна разработать программу или иной акт, в рамках которого проводится сбор денег. И обязательно разместить в интернете отчет о том, на что эти деньги потрачены.

Сами же ящики могут быть как стационарными, так и переносными. Последние можно использовать только во время публичных мероприятий, организованных самой НКО. Ходить с ними в общественном транспорте или торговых центрах запрещается.

Легальные и надежные некоммерческие организации именно так и поступают, для них эти законные требования не новы. А вот мошенники, наверное, призадумаются, когда узнают о размере штрафа, который пока не утвержден.

Пиратский контент — вне закона

С 1 октября в России вступил в силу закон о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права.

Согласно документу, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу решения суда вправе блокировать любые мобильные приложения из сервисов для скачивания, если они каким-либо образом нарушают чужие авторские права. Например, предлагают пиратские копии — музыку, фильмы или игры, не имея на то разрешения создателей этих произведений.

Как сообщает РИА Новости, предусмотрено, что Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информресурса (магазина приложений), на котором размещено приложение-нарушитель. Затем ведомство направляет ему электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации. Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.

«Да, действительно, если автор музыки, видео, литературных произведений или даже обычных постов, оформивший свое право на интеллектуальную собственность, найдет свое произведение в каком-либо мобильном приложении, он может потребовать их удалить, обратившись к лицу, разместившему авторский контент, владельцу приложения или в Роскомнадзор, — прокомментировала нововведение руководитель Управления Роскомнадзора по Чувашии Татьяна Евдокимова. — Если нарушение авторских прав не будет устранено, то размещенная информация или все приложение могут быть заблокированы. Но обратите внимание на формулировку — «оформивший право на интеллектуальную собственность». Она подразумевает, что обратившись к владельцу приложения, необходимо представить доказательства своего авторства».

Пока практики досудебной блокировки программных приложений за размещение интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя в Чувашии нет, отметили в Управлении Роскомнадзора по Чувашии, но некоторые приложения предпринимают определенные меры для защиты авторских прав.

Что касается сомнительных сайтов, в этом году в республике судебные решения о блокировке вынесены в отношении 2200 адресов. В случае удаления запрещенной информации со страниц сайта доступ к нему возобновляется.

Для оформления ОСАГО потребуется диагностическая карта

Еще одно новшество касается автомобилистов. С 1 октября возвращаются старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Теперь при покупке полиса «автогражданки» необходимо будет снова предъявить диагностическую карту или назвать ее номер.

С марта, как сообщает газета «Известия», оформить ОСАГО можно было без получения диагностической карты — такое решение было принято исходя из того, что многие пункты техосмотра во время режима самоизоляции не работали. С октября диагностическая карта вновь потребуется, а те, кто уже успел оформить ОСАГО без нее, должны будут пройти техосмотр до конца октября 2020 года.

При этом, как разъясняет «Российская газета», никуда возить и предъявлять диагностическую карту не требуется. Согласно рекомендациям Центробанка, страховщики должны сами провести ревизию заключенных за это время договоров, установить, какие из них были заключены без предъявления карты. А затем, после 31 октября, получить сведения из единой информационной системы техосмотра о прохождении или не прохождении ТО.

Если техосмотр пройден, то страховщик обязан внести в информационную систему ОСАГО номер диагностической карты. Если автовладелец не пройдет техосмотр до этой даты, полис его по-прежнему будет действовать. Но в случае аварии по его вине страховая компания возместит ущерб потерпевшему, а своему клиенту выставит регресс в полном размере выплаты.

Наследникам и получателям грантов повысили «страховку»

В привилегированном положении, благодаря увеличению страхового возмещения, окажутся некоторые вкладчики банков. Соответствующий закон увидел свет в мае нынешнего года, а в силу вступил с 1 октября.

К этому нововведению «Советская Чувашия» уже подготовила своих читателей («Кому один миллион, а кому — десять», «СЧ» от 18.06 с.г). Пока, напомним, страховка в 10 млн рублей вместо стандартных 1,4 млн выплачивалась в случае краха банка только по счетам-эскроу. Теперь же повышенная страховка гарантируется клиентам рухнувших банков, хранившим на депозите средства, полученные по наследству или от продажи квартиры, жилого дома с земельным участком. А также тем, кому на банковский вклад перечислялись социальные выплаты, пособия, выплаты по решению суда, а также гранты в форме субсидий.

Что еще нового?

С 1 октября вводится обязательная маркировка духов и туалетной воды. На упаковку или этикетку будут наноситься коды Data Matrix.

С 30 октября в барах и ресторанах запретят курить кальяны.

С 12 октября время работы ломбардов увеличится на три часа — теперь они будут открыты до 23 часов.

Ольга Казакова

Людмила Арзамасова

Фото Максима Васильева из архива редакции

Ящики для сбора пожертвований должны быть опечатаны. На них необходимо указывать контактные данные НКО и под какую программу собираются деньги.