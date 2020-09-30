Суд дважды дисквалифицировал арбитражного управляющего

Беспрецедентный случай — Арбитражный суд республики вынес два решения о дисквалификации арбитражного управляющего Рената Хаммитова по различным процедурам банкротства.

В итоге менеджер дважды лишен статуса арбитражного управляющего, исключен из СРО «Союз арбитражных управляющих «Авангард» и отстранен от ведения всех банкротных дел на полгода. Управление Росреестра по Чувашии обратилось в арбитраж, указав, что, будучи управляющим ООО «ВВМ» и индивидуального предпринимателя Мироновой, Хамматов не исполнил возложенные на него обязанности в рамках законодательства о банкротстве. Изучая материалы, специалисты ведомства выявили целый букет нарушений и просили суд привлечь антикризисного менеджера к ответственности. В обоих случаях суд согласился с доводами службы и назначил административное наказание – дисквалификацию. Ренат Рамилевич пытался оспорить первое судебное решение, но безуспешно. Судебный акт по второму делу Хамматов также намерен изменить в свою пользу.

По словам руководителя регионального Управления Росреестра Екатерины Карпеевой, чтобы «заслужить» дисквалификацию, нужно нарушить закон о банкротстве больше одного раза в течение года. За одинарные правонарушения положен штраф. Трудно сказать, по какой причине арбитражные управляющие не справляются со своими обязанностями: то ли случайность, то ли непрофессионализм, то ли загруженность. Но факт остается фактом, в Чувашии в нынешнем году это уже пятая по счету дисквалификация в отношении банкротных менеджеров — серьезная мера наказания. Чтобы вернуться в профессию, Хамматову, спустя 6 месяцев по истечении срока наказания, необходимо будет вновь стать членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и внести взнос в компенсационный фонд СРО, который сегодня исчисляется сотнями тысяч рублей.