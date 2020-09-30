Квартиры от АО ГК «Регионжилстрой» советуют родным и знакомым

Новоселье точно в срок

За почти 30 лет на рынке жилищного строительства Чувашии АО ГК «Регионжилстрой» завоевало заслуженное доверие покупателей — все дома строительная компания сдавала в эксплуатацию в строгом соответствии с графиком. Вот и свой новый дом по проспекту Тракторостроителей, 74, в котором сегодня, 1 октября, счастливые новоселы получат ключи от своих квартир, вводит в строй точно в срок. Комфортный и красивый дом строители посвятили 100-летию образования Чувашской автономной области.

Кирпичная 16-этажная новостройка в быстрорастущем 14-м микрорайоне Чебоксар «Лента» стала первым домом, который АО ГК «Регионжилстрой» сдало жильцам в этом году. Объект строители возвели в рекордно короткие сроки — за 23 месяца. Уложиться в график и тем самым не подвести покупателей строителям не помешала даже непростая ситуация с коронавирусом. Как отмечает директор предприятия Валерий Борисов, на производстве и стройплощадках вовремя принимали все меры по обеспечению безопасности — маски и постоянная дезинфекция стали обязательными условиями работы. Ответственное отношение к делу помогло сохранить главное — людей. Несмотря на трудности, в период пандемии в стройкомпании не сократили ни инженерно-технических работников, ни рабочих. Выдерживали сроки и имеющиеся у АО ГК «Регионжилстрой» постоянные и проверенные временем субподрядные организации. Все это позволило стройкомпании не только выполнить взятые на себя обязательства, но и даже нарастить объемы. К концу этого года предприятие рассчитывает ввести в эксплуатацию около 24 тысяч квадратных метров жилья. В 2019 году этот показатель составил около 20 тысяч квадратных метров.

Не зависеть от ситуации на рынке предприятию позволяет и своя производственная база. В АО ГК «Регионжилстрой», к примеру, выпускают окна и керамзитобетонные блоки собственного производства. Вся необходимая строительная и автомобильная техника — от башенных кранов до экскаваторов и погрузчиков — тоже имеется в наличии. Своими силами выполняются все сварочные работы.

«За 29 лет у нас не было ни одного суда по причине несвоевременного ввода в эксплуатацию, ни одного обманутого дольщика», — с особой гордостью отмечает директор Валерий Борисов. Кстати, в далеком 1993 году именно АО ГК «Регионжилстрой» стало одним из первых предприятий республики, которое начало работу по привлечению в долевое участие физических лиц.

В новом доме по проспекту Тракторостроителей, 74 — 280 квартир. Часть из них застройщик сдал будущим жильцам в полной готовности — уже с отделкой. Помимо стандартных квартир в новостройке есть квартиры свободной планировки. При их проектировании строители учитывали пожелания будущих хозяев. «В основном, покупатели нас хорошо знают: покупали квартиру когда-то себе, а теперь приобретают своим детям или рекомендуют знакомым, — рассказывает Валерий Борисов. — Они заранее высказывают свои предпочтения в планировке, а мы учитываем их мнение при проектировании».

В новостройке большинство квартир — однокомнатные площадью от 36 до 42 квадратных метров, но есть и двухкомнатные — от 60 до 65 кв. м и трехкомнатные комнатные — 86 и 102 кв. м. Новоселы раскупили их еще на этапе возведения фундамента. «У нас, как правило, свободных квартир не остается к моменту сдачи», — отмечает застройщик. На этапе фундамента стоимость одного квадратного метра составляла 38-39 тысяч рублей, готовое жилье продавали по 43-44 тысячи рублей за квадрат.

Особое внимание строители уделили благоустройству придомовой территории. Разнообразные детские и спортивные площадки, просторный двор, большая экопарковка на 140 машиномест (из расчета одно место на две квартиры), молодые деревца и уже зеленеющий газон — все соответствует новым строгим правилам, которые предъявляются к благоустройству многоквартирных домов. Заметен издалека и сам 16-этажный красавец — в его облицовке строители использовали четыре вида кирпича. «Стараемся, чтобы каждый наш дом был не похож на предыдущий. Из семидесяти домов, что возвели за почти 30 лет в Чебоксарах, одинаковых нет, — говорит Валерий Гурьевич. — Когда проезжаю по городу, вижу наши дома — душа радуется».

Эта высотка стала уже четвертым домом, который построило АО ГК «Регионжилстрой» в 14-м микрорайоне. На очереди — еще один на 160 квартир по улице Асламаса, в том же жилом массиве, который застройщик готовится сдать в эксплуатацию в ноябре. Для стройфирмы, кстати, этот дом станет первым объектом, построенным по эскроу-счетам.

Большие планы у компании и на следующий год. Сейчас застройщик проектирует дома в центре города по улице Репина, в 14-м микрорайоне и по улице Гражданской. К будущим новостройкам покупатели уже проявляют интерес — выбирают дома от АО ГК «Регионжилстрой» за качество и надежность.

Фото АО ГК «Регионжилстрой»

Дом по проспекту Тракторостроителей, 74 застройщик сдал в августе.